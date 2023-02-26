Öksürük kesici: En hızlı öksürük kesici evde anında ne keser? Adeta balgamın kökünü kurutuyor, doğal çözüm!

Kuru öksürük kesici: Öksürüğü kesen bir çok bitkisel yöntem mevcuttur. Soğuk havaların etkisiyle hastalıklar daha da yaygınlaşmaya başlar. Özellikle soğuk algınlığı ya da grip ile birlikte ortaya çıkan öksürük gibi rahatsızlıklara çok sık yakalanırız. Fakat üzülmeyin! Evde uygulayacağınız doğal tedavi yöntemleriyle tüm şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Tabii bu yöntemlerin arasında öksürüğü hemen kesen yöntemler de bulunmaktadır. En hızlı öksürük kesici evde yapabilirisiniz. Ihlamur, Ekinezya, Papatya, Adaçayı, Yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek en iyi seçeneklerden biridir. Soğuk algınlığından kurtulmak için doğal yöntemleri öğrenin. Bu makalede, soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmek için kullanabileceğiniz evde bulunan malzemeler hakkında bilgi bulabilirsiniz. İşte en hızlı öksürük kesici ilaç tarifleri...

Üşütmek ve soğuk algınlığının en belirgin belirtileri arasında boğaz ağrısı, hapşırma, öksürük, burun tıkanıklığı ve ateş gibi olabilir.

Öksürük Kesici Tarifi İçin Malzemeler

1 büyük boy beyaz kuru soğan

3 yemek kaşığı bal

Yarım yeşil limon suyu

Öksürük Kesici Tarifi Nasıl Yapılır?

Kuru soğanı yuvarlak yuvarlak doğrayıp halka şeklinde kapaklı bir kaseye koyduktan sonra yarım limonu sıkın ve onla harmanlayın ve balı üstüne ilave edin.

Kapağını kapatıp 1/2 saat içinde sulanmasını bekleyin ve onu aksama kadar tükedin ben çocuklarma 1 senedir antibiyodik sürüp kullanmıyor ve gerçekten faydalı.

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Kuru öksürüğü anında ne keser diyorsanız yapımı çok kolay...

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dk demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor. Limonlu karabiber yöntemi Yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emebilirsiniz. Unutmayın nane, öksürüğü hafifletirken, zencefil de vücuttaki iltihaplanmayı yok eder.

Bebeklerde hırıltılı öksürük pek çok nedenden kaynaklanabilir. Öksürük türü bazı hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Bebeklerde hırıltılı öksürük nedenleri şunlar olabilir…

BEBEKLERDE HIRILTILI ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Bronşit: Soğuk algınlığından kaynaklanan bronşit, hırıltılı öksürüğün nedenlerinden biridir.

Astım: Bebeklerde astım, kronik olarak meydana gelebilir. Bu hastalık göğüs kafesine baskı yaptığı için bebekler zorlanabilir ve hırıltılı bir şekilde öksürebilir.

Reflü: Midede biriken yemekten dolayı ait oluşabilir ve bu yemek borusuna kaçabilir. Bunun sonucunda hem öksürük hem de hırıltı meydana gelebilir. Özellikle bebeklerde gece öksürüğü şeklinde ortaya çıkabilir.

Krup: Ses tellerinde meydana gelen bu enfeksiyon, ses tellerine zarar vererek hırıltılı öksürüğe yol açabilir. Bebeklerde hırıltılı öksürük bitkisel tedavi olarak ise pek çok kür kullanılabilir. Limon kürü: C vitamini açısından zengin olan limon, bağışıklığı güçlendirebilir. Ayrıca limonun suyu bebeklerin boğazındaki iltihabı kurutabilir ve hırıltıyı kesebilir.

Bal kürü: Balgamı söktüren bal, boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. 1 tatlı kaşığı bala bir miktar süt ekleyerek 1 yaşından büyük bebeklere verilebilir.

Zencefil kürü: 1 tatlı kaşığı toz zencefil ve 1 adet çubuk tarçına su eklenerek kaynatılır. Suyu süzülerek bebeğe verilebilir. Doğal öksürük kesici olan bu karışım, 1 yaşından büyük bebekler için uygundur. "10 aylık bebeklerde öksürük nasıl geçer?" diye merak edenler, bu karışıma bal yerine 1 tatlı kaşığı şeker ekleyerek bebeğe verebilir.

Ayrıca: Gece öksürük krizine ne iyi gelir?

Bol sıvı tüketmek boğazın nemlenmesine yardımcı olarak tahriş edicilerin etkisini azaltır. Günde en az sekiz bardak su içmek, bitkisel çay veya limonlu ılık su tüketmek gece öksürüklerini hafifletir. Uyumadan önce boğaz pastili kullanmak boğazdaki tahrişi azaltarak öksürüğün giderilmesine yardımcı olur.