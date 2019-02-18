0553 313 94 23

Öksürük kanser belirtisi olabilir mi?

Öksürük nasıl geçer sorusunun yanıtı birçok kişinin içinde bulunduğumuz kış aylarında sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Ancak bir de uzun süren ve karakter değiştiren öksürükler var. Peki, inatçı öksürük kanser belirtisi olabilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
Öksürük kanser belirtisi olabilir mi?

Öksürük nasıl geçer sorusunun yanıtı birçok kişinin içinde bulunduğumuz kış aylarında sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Ancak bir de uzun süren ve karakter değiştiren öksürükler var. Peki, inatçı öksürük kanser belirtisi olabilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

İnatçı ksürük kanser belirtisi olabilir mi?

Uzun süren ve karakter değiştiren öksürükleri hafife almayın, bu kanser belirtisi olabilir. Çoğu defa basit göründüğü için doktora gitmeye bile gerek duyulmayan öksürüğün çok da masum olmadığı belirtildi. Daha çok hastalıkların dışa vurumu olarak ortaya çıkan kronik öksürükler astıma hatta kansere neden olabilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Güngör Ateş, 8 haftayı geçen öksürüklere kronik veya uzamış öksürük dediklerini belirterek, soğuk algınlığının, üşütme sonrası bir takım yakınmalara eşlik eden öksürük olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ateş, “Eğer öksürük iki haftayı geçiyorsa, mutlaka bir hekime başvurmak ve bir akciğer grafiği çekmek gerekiyor. Öksürüğün olduğu insanların yaşı ve diğer etkilerle birlikte değerlendirildiğinde öksürük, bazen çok önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Basit bir soğuk algınlığı sonrası olan öksürük olabileceği gibi iki ayı geçen öksürüklerin altında astım belirtisi olabilir ya da geniz akıntısı ile seyreden tablolar buna yol açabilir. Bunun bir diğer nedeni de mideden yemek borusuna asit kaçışı olan reflü nedeni olabilir. Bunun dışında iki haftayı geçen öksürükleri olan, özellikle 50 yaş üzerinde sigara içen insanlarda akciğer kanseri gibi tüberküloz gibi hastalıkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu nedenle iki haftayı geçen tüm öksürüklerde bir akciğer grafiği çekilmesini göğüs hatalıkları uzmanına başvurulmasını öneriyoruz, bu hem hastalıkların ayrıştırılması hem de erken tanısı için çok önemli hem de tedaviyi zamanında doğru bir şekilde yapmak açısından çok önemli” dedi.

Uzun öksürüklerde vakit kaybedilmemeli

Daha çok 40 yaşından sonra ortaya çıkan uzamış öksürük ve öksürüğün karakter değiştirmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ateş, şunları söyledi:

“Öksürükle beraber kanama olması, öksürükle kan gelmesi veya kanlı balgam gelmesi, zayıflama, halsizlik, iştahsızlık, eklemlerinde ağrı ve şişme gibi belirtiler eşlik ediyorsa, nefes darlığı varsa, öksürükle birlikte göğüs ağrısı eşlik ediyorsa o zaman öksürüğü akciğerin içinde bir kitlenin olabileceğini düşünerek ileri araştırmalara tabi tutmalıyız hastaları. Öksürük pek çok hastalığın belirtisi olabilir, tek başına basit bir öksürük deyip geçmemeli. Kanserden astıma geniş bir aralıkta belirtileri olabilir. Öksürük sonuç itibari ile bir hastalık değil, hastalıkların ortak bir dışavurumudur. Öksürüğü ciddiye almalıyız, önemsemeliyiz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
  1. öksürük
  2. öksürük kanser
  3. öksürük kanser belirtisi olur mu
  4. öksürük kanser belirtisi olabilir mi
  5. inatçı öksürük
  6. inatçı öksürük kanser belirtisi olabilir mi
  7. öksürük ve kanser
  8. kronik hastalıklar ve öksürük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine böyle cevap verdi
    1. Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine..
    2. Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye..
    3. Saadet Partisi Ankara Büyükşehir..
    4. Yıkamaya verilen yorganın içinden..
    5. TBMM heyeti Azerbaycan'da
    6. Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı
    7. EGM PÖH alımı ne zaman yapılacak? 2019..
    8. Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut..
    9. Zırhlı Birlikler darbe davasında ara..
    10. Milletvekillerinden Şahinbey’in..
    11. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel..
    12. Kuşadası’nda CHP’ye 1384 kişi üye oldu
    13. Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar
    14. Süleyman Kılınç marangoz esnafıyla bir..
    15. Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü..
    17. KOAH hastalığı nedir? KOAH belirtileri..
    18. Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü..
    19. Konut fiyat endeksi yüzde 9.69 arttı
    20. GÜNCELLEME - Zeytin Dalı Harekatı'nda..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?