Öksürük nasıl geçer sorusunun yanıtı birçok kişinin içinde bulunduğumuz kış aylarında sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Ancak bir de uzun süren ve karakter değiştiren öksürükler var. Peki, inatçı öksürük kanser belirtisi olabilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

İnatçı ksürük kanser belirtisi olabilir mi?

Uzun süren ve karakter değiştiren öksürükleri hafife almayın, bu kanser belirtisi olabilir. Çoğu defa basit göründüğü için doktora gitmeye bile gerek duyulmayan öksürüğün çok da masum olmadığı belirtildi. Daha çok hastalıkların dışa vurumu olarak ortaya çıkan kronik öksürükler astıma hatta kansere neden olabilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Güngör Ateş, 8 haftayı geçen öksürüklere kronik veya uzamış öksürük dediklerini belirterek, soğuk algınlığının, üşütme sonrası bir takım yakınmalara eşlik eden öksürük olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ateş, “Eğer öksürük iki haftayı geçiyorsa, mutlaka bir hekime başvurmak ve bir akciğer grafiği çekmek gerekiyor. Öksürüğün olduğu insanların yaşı ve diğer etkilerle birlikte değerlendirildiğinde öksürük, bazen çok önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Basit bir soğuk algınlığı sonrası olan öksürük olabileceği gibi iki ayı geçen öksürüklerin altında astım belirtisi olabilir ya da geniz akıntısı ile seyreden tablolar buna yol açabilir. Bunun bir diğer nedeni de mideden yemek borusuna asit kaçışı olan reflü nedeni olabilir. Bunun dışında iki haftayı geçen öksürükleri olan, özellikle 50 yaş üzerinde sigara içen insanlarda akciğer kanseri gibi tüberküloz gibi hastalıkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu nedenle iki haftayı geçen tüm öksürüklerde bir akciğer grafiği çekilmesini göğüs hatalıkları uzmanına başvurulmasını öneriyoruz, bu hem hastalıkların ayrıştırılması hem de erken tanısı için çok önemli hem de tedaviyi zamanında doğru bir şekilde yapmak açısından çok önemli” dedi.

Uzun öksürüklerde vakit kaybedilmemeli

Daha çok 40 yaşından sonra ortaya çıkan uzamış öksürük ve öksürüğün karakter değiştirmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ateş, şunları söyledi:

“Öksürükle beraber kanama olması, öksürükle kan gelmesi veya kanlı balgam gelmesi, zayıflama, halsizlik, iştahsızlık, eklemlerinde ağrı ve şişme gibi belirtiler eşlik ediyorsa, nefes darlığı varsa, öksürükle birlikte göğüs ağrısı eşlik ediyorsa o zaman öksürüğü akciğerin içinde bir kitlenin olabileceğini düşünerek ileri araştırmalara tabi tutmalıyız hastaları. Öksürük pek çok hastalığın belirtisi olabilir, tek başına basit bir öksürük deyip geçmemeli. Kanserden astıma geniş bir aralıkta belirtileri olabilir. Öksürük sonuç itibari ile bir hastalık değil, hastalıkların ortak bir dışavurumudur. Öksürüğü ciddiye almalıyız, önemsemeliyiz.”