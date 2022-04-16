Öksürük için ne iyi gelir? Öksürük ve bronşiti tarihe karıştıran muhteşem 3’lü

Öksürük, üst solunum yolu rahatsızlığı veya farklı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Grip ve nezle gibi rahatsızlıklar öksürüğe neden olabileceği gibi farklı nedenlerden dolayı kuru veya balgamlı öksürük de oluşabilir. Öksürüğe iyi gelen bitkisel yiyecek, içecek ve çaylar yardımıyla doğal yollarla çözüm bulunabilir. Peki öksürük neden olur? Kuru öksürük nasıl geçer? Evde öksürüğe ne iyi gelir ? İşte evde kuru öksürüğü hemen kesen bitkisel çözümler

Öksürüğe ne iyi gelir ve hemen ne keser?

Öksürük için en etkili yol su tüketimidir. Günde 2 veya 2,5 litre su tüketilmeli. Öksürük şurupları da doktor kontrolü olmadan kullanılmamalı. Ayrıca kekik, zencefil-tarçın ve ayva öksürüğün azalmasına ve boğazların yumuşamasına yardımcı olabilir.

Bronşit, basit bir soğuk algınlığı olarak başlasa da, bronşiyal tüplerinizin astarının iltihaplanması, kalın, renksiz mukus akıntısı ile şiddetli öksürmeye neden olur. Tedavi edilmediği takdirde bronşit, akciğer dokusuna telafi edilemeyecek zararlar verebilir. Bu durum birkaç gün içinde kendiliğinden geçse bile, kuru öksürük kelimenin tam anlamıyla haftalarca sürebilir.

Karabiber çayı: Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal katıldığında ise bu karışım, öksürüğü yatıştırır ve doğal bir antibiyotik niteliğini taşır.

Karabiber çayı tarifi: Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynamış ve bir süre beklemiş sıcak su dökülür ve 15 dakika kadar üstü kapalı olarak demlendirdikten sonra süzülerek içilir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için ideal bir karışımdır.

Öksürük nasıl geçer?

Konvansiyonel tıp, tedavi olarak bol miktarda dinlenme, çok miktarda sıvı içme, sigaradan kaçınma ve muhtemelen öksürük şurubu önerecektir. Ancak durum kronikse, oral steroidlere (iltihabı azaltmak için) ve ek oksijene ihtiyacınız olabilir. Öksürük şurupları ve haplar, hasta olduğunuzda işe yarayabiliyor. Ancak evde hazırladığınız karışımla, hasta olmamak mümkün. Hem de tadı acı gelen öksürük şuruplarını içmek zorunda kalmayacaksınız.

Öksürük ve bronşiti tarihe karıştıran muhteşem 3’lü

Bronşit için doğal çözüm

Bronşit için önereceğimiz bu karışım, boğaz ağrısını geçirmek ve kuru öksürüğü dindirmek için dünyanın en güçlü içeriklerinden bazılarını içerir.

Muz ve balın birbirleriyle muhteşem uyumu ve sağlığınıza faydası sayesinde, bronşit ve kuru öksürükten kurtulacaksınız.

Malzemeler:

2 su bardağı ılık su

2 adet olgun muz

2 yemek kaşığı organik bal

Hazırlanışı:

Muzları soyun ve tahta kaşıkla ezin (Muzları metal kaşıkla ezmeyin. Metal ile meyve temas ettiğinde, meyve çabuk bozulabiliyor ve sağlığınıza da zararlı). Ezilmiş muzları seramik veya cam bir kâseye koyup üzerine ılık su ilave edin. 30 dakika dinlendirin. Karışım soğuduktan sonra üzerine bal ilave edin. Karışımın iyice soğuduğundan emin olun çünkü bal, sıcak su ile temas etmesi halinde besleyiciliğini yitirecektir. Öksürük ve bronşite karşı doğal karışımımız hazır! Günde dört kez en fazla 100 ml olması şartıyla karışımı için. Unutmayın ki karışımı haftada beş gün içmeniz gerekiyor ve verdiğimiz tarif sadece bir gün için.

Muz:

Muz inanılmaz bir besindir. Vitaminler, phytonutrientler, protein, karbonhidratlar, lifler ve hatta antioksidanlarla doludurlar. Özellikle, muzda iki güçlü antioksidan, dopamin ve kateşinler bulunur. Araştırmalar, dopamin genellikle ruh halinizi iyileştirmekle ilişkili iken araştırmalar, muzda dopaminin kan-beyin bariyerini geçmediğini, ancak hastalığınız olduğunda tam olarak ihtiyacınız olan güçlü bir antioksidan olduğunu gösteriyor

Oregon Devlet Üniversitesi’ndeki Linus Pauling Enstitüsüne göre, muzlar manganezin en iyi kaynaklarından biridir. Bu gerekli besin , bronşit süresince tehlikeye giden akciğer dokusu için gerekli olan yara iyileşmesini destekler .

Bununla birlikte, daha heyecan verici olan şey, bu araştırmanın, mangan süperoksit dismutaz (MnSOD) adı verilen bir enzimin, tüm hücrelerinizdeki solunum ve enerji üretiminin biyokimyasal süreçlerinden sorumlu olan mitokondriyadaki temel antioksidan enzim olduğunu gösteriyor olması. Çünkü araştırmacılara göre çalışmaları bu enzimin akciğerlerde olmak üzere, bir anti-inflamatuar olarak önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Muz ayrıca banana lectin veya BanLec adı verilen bir protein içerir. Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yeni yapılan çalışmalar, bu proteinin, başıboş virüsleri “temizlemek” için biyolojik bir bariyer oluşturduğunu ve böylece de zararsız hale geldiğini gösteriyor. Araştırmalar, BanLec’in şeker molekül zincirlerine yapıştığını gösteriyor çünkü heyecan vericidir; dünyanın en ölümcül virüsleri aynı şekildeki mangan lektin türüyle kaplıdır.

Bal:

Bal başarılı bir şekilde çeşitli rahatsızlıkları tedavi eder, ancak bronşit gibi inatçı öksürükleri tedavi etme özelliği ile özellikle iyi bilinmektedir . Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine’de yayınlanan bir araştırmaya göre , araştırmacılar, kara böğürtlen balının sadece bir gece dozunun, yaygın bir öksürük baskılayıcı olan dekstrometorfan’dan daha etkili olduğunu gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) balı boğazını kaplayan ve tahrişi yatıştıran şekerli bir sıvı olan güvenli, etkili, doğal bir koruyucu bile denir.

Bal aynı zamanda iyileşme için yararlı olan B6, tiamin, niasin, riboflavin, pantotenik asit ve bazı amino asitler gibi harika bir vitamin kaynağıdır. Ayrıca kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko gibi çeşitli mineralleri içerir ve bunların hepsi de iyileşmenizi sağlar. Manuka balı normal minerallerden daha yüksek oranlarda bulunur ve bu da hastalıkların tedavisinde daha da güçlü hale getirir.

Su:

Hasta olduğunuzda su özellikle önemlidir, çünkü ateşiniz olduğunda vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca, herhangi bir toksin, bakteri veya virüsün temizlenmesine de etki eder.

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