Öksürüğe ne iyi gelir? Doğal antibiyotik macunu tarifi

Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. Besinlerin doğal antibiyotik özelliklerinden yararlanarak öksürüğe veda edebilirsiniz. Öksürüğe iyi gelen şeyler ve nasıl geçireceğinize dair bilgiler.

İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal.

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Günde en az 2 litre su

Zerdeçal ve zencefil

Mutfağımızda bulundurduğunuz besinlerle bağışıklık sisteminizi koruyabilir, antibiyotik ilaçlar kullanmak yerine besinlerin doğal antibiyotik özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Doğal antibiyotikler

Elma sirkesi

Sarımsak

Ekinezya

Ham balı

C vitamini

Çinko

Kekik yağı

Zencefil

Soğan

Biber

Yaban turbu

Doğal antibiyotik macunu nasıl hazılranır?

Hazırlanışı: 500 CC (yarım litre) kaynatılmış soğumuş suyu cam bir kavanoza koyduktan sonra içine kabukları soyulmuş bir baş sarımsak, yarım limonu kabuğuyla dilim dilim doğrayıp atın. Kapağını kapattıktan sonra (alimünyum folyoyla sararak ışık almasını engelleyebilirsiniz) karanlık bir ortamda 4 gün bekletin.

Doğal antibiyotik ve öksürük şurubu (Evde olan malzemelerle) tarifi nasıl yapılır?

Soğanı çok küçük olmayacak şekilde doğrayın. Sarımsağı ikiye bölün. Soğan suyunu bırakınca bal ile karışmaya başlayacak. Sonra soğanları ve sarımsağı içinden çıkarın. Buzdolabında muhafaza edin.