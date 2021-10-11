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Dünya Öksüren Putin açıklama yapmak zorunda kaldı
Dünya

Öksüren Putin açıklama yapmak zorunda kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda birkaç kez öksürdüğünün fark edilmesinin ardından 'Her şey yolunda' diyerek, öksürüğünün Sibirya gezisinden kaynaklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 22:58:00 -
Öksüren Putin açıklama yapmak zorunda kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarım ve sanayi sektörleri konulu online toplantıya katıldı. 1 saati aşan toplantının sonlarına doğru Krasnodar bölgesindeki tarımsal durum değerlendirildiği sırada Putin birkaç kez öksürdü. Rus lider daha sonra Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geldi.

Toplantının başında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in önceki toplantıda öksürdüğünü fark ettiklerini söyleyerek, "Toplantıda öksürdünüz. Hepimiz endişelendik. Bu hafta uluslararası kadın forumumuz var. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Sağlığınız için endişeleniyoruz" dedi.

Putin ise verdiği cevapta geçtiğimiz hafta Sibirya'daki gezisini işaret ederek, "Valentina İvanovna merak etme, her şey yolunda. Sadece Covid-19 için değil, tüm durumlara karşı tahliller yapılıyor. Hava serindi ve çok hareket ettim. Kötü bir durum yok" dedi. Putin ayrıca Rus halkına aşı çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda görev yapan yakın çalışma arkadaşlarının bazılarında korona virüs tespit edilmesi üzerine kendisini yaklaşık 2 hafta izole etmişti.

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