Öksüren kişinin sırtına vurmayın

Eğitmen Deniz Karadeniz, ev içerisinde ciddi bir durum olsa dahi uygulanabilecek basit yöntemlerin tehlikeyi geçirebileceğini savunurken, yapılan yanlış müdahalelerin de ciddi tehlikelere neden olduğuna değindi.

PEKİ BU YANLIŞLAR NELER?

YANIKLARA SU TUTMAYIN: Genellikle yanık bir yerimiz olduğunda elimiz hemen diş macunu, yoğurt ve salçaya gider. Halbuki yanıklara karşı yapılabilecek en uygun müdahale, ağır dereceli olmayan yanıkları 20 dakika boyunca suda tutmak olacaktır. Doğrudan buz koymak da yanlış. Çünkü buz yanık bölgeyi zedeler.

ÖKSÜREN KİŞİNİN SIRTINA VURMAYIN: Bu hareket kesinlikle öksüren bir kişiye yapılmaması gereken bir davranıştır. Çünkü kişi öksürerek nefes borusuna kaçan şeyi çıkarmaya çalışıyordur ve vurmakta bunu önler. Bunun yerine 2 kürek kemiğinin arasına “heimlich manevrası” taktiğini uygulamalısınız.

ZEHİRLENEN KİŞİYİ KUSTURMAYIN: Kusturma esnasında tüketilen yiyecekler, yemek borusuna kaçarak kişiyi zedeleyebilir.

GÖZE KAÇAN TOZU ÜFLEMEYİN: Özellikle de gününün neredeyse tamamını sokakta geçiren çocuklarda ebeveynler, çocuklarının gözlerine bir şey kaçtığında hemen üflerler. Üflendiği zaman cisim daha kolay yayılabileceğinden dolayı temiz bir peçete ile almak daha doğru olacaktır.