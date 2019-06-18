Oksijensiz kalan bebek için seferberlik Van’da acil sezaryene alınan kadının yeni doğan bebeği, oksijensiz kalması üzerine helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi.

Van’da acil sezaryene alınan kadının yeni doğan bebeği, oksijensiz kalması üzerine helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi.

38 haftalık hamile olan ve acil sezaryene alınan Şerife Beşer’in (30) yeni doğan bebeği, doğum esnasında kordon dolanması nedeniyle oksijensiz kaldı. 2 kilo 780 gram olarak dünyaya gelen ve durumu kritik olan bebek için Van’daki tüm hastanelerin yoğun bakımlarında yer olmayınca Jandarma Filo Komutanlığına ait Sikorsky tipi helikopter, bebeği alarak saat 01.18’de Diyarbakır’a iniş yaptı. Kısa sürede Diyarbakır’a ulaştırılan bebek, buradaki hastanede tedavi altına alındı.

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