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Okmeydanı'nda korkutan yangın!

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:33
Okmeydanı'nda korkutan yangın!

İstanbul Okmeydanı'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Yangın, Keçeci Piri Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Atölyede çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Beyoğlu, Şişli, Kağıthane itfaiye grupları yangına kısa sürede müdahale etti.

Polis ekipleri vatandaşların bölgeye yaklaşmaması için güvenlik önlemleri aldı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların telefonla yangını görüntüleme çabası da dikkat çekti. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:33
  1. İstanbul
  2. Yangın
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  4. yangın çıktı
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  6. söndürme çalışmaları

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