Oklu kirpiyi öldüren kişiye 2 bin 449 TL para cezası!

Tokat'ta bir Kirpiyi öldürüp satan kişiye para cezası kesildi. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kirpinin bir hastalığa iyi geldiği gerekçesiyle öldürüp satan F.K. isimli kişi okul bahçesinde yakaladı.

PARA CEZASI

F. K.'ya, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında usulsüz avlanmadan dolayı idari para cezası ve tazminat olmak üzere toplam 2 bin 449 TL para cezası uygulandı.