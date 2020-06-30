Okçulukta 15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası, Antalya'da düzenlenecek
ANKARA (AA) - Okçulukta 15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası'na Antalya ev sahipliği yapacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek organizasyon Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Yarışmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci sebebiyle sadece klasik yay erkekler ve klasik yay kadınlar kategorilerinde 2020 olimpik havuz kadrosunda yer alan sporcular katılabilecek.