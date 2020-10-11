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Spor Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Spor

Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:08:19 -
Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 faaliyet takviminde yer alan Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki ilk uluslararası okçuluk yarışmasına ev sahipliği yapan Antalya'da, bu kez Açık Hava Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek şampiyonada yarışmalar, 15-18 Ekim tarihlerinde klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak.


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