Okçular Vakfından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren minik Mustafa'ya jest

AMASYA (AA) - Amasya'da ok ve yay almak için biriktirdiği harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı'ya Okçular Vakfınca ok ve yay hediye edildi.

Yazıcı, ok ve yay almak için kumbarasında biriktirdiği 200 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Yedi yaşındaki Mustafa'nın duyarlı davranışından haberdar olan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, minik Mustafa'ya ok, yay ve tablo gönderdi.



Aldığı hediyelerle çok mutlu olan Mustafa Said Yazıcı, "Kumbaramda 200 lira biriktirmiştim, sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan bu kampanyayı başlatınca ben de bu kampanyaya paramı vermek istedim. Sonra Haydar Ali Yıldız Ağabey beni görmüş, bana ok ve yay göndermiş, ona çok teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Eyüp Yazıcı, oğlunun okçuluğa çok meraklı olduğunu belirterek şöyle konuştu.

"Oğlum, Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz kampanyasını televizyonda duyunca, 'Babacığım ben bu paramı oraya vermek istiyorum, ihtiyaç sahiplerinde kullanılsın.' diye öneride bulundu, ben de kabul ettim. Neticede paramız kampanyaya ulaştı. Akabinde Sayın Haydar Ali Yıldız Bey'in haberi olduktan sonra büyük bir jest yaparak oğluma ok ve yay takımı göndermişler. Çok teşekkür ediyorum."