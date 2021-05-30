Okay Yokuşlu için flaş transfer iddiası

Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo'da olan ve geçtiğimiz sezonu West Bromvich Albion'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun aklı İngiltere Premier Ligi'nde kaldı.

İngiliz basınından Goal.com, 26 yaşındaki futbolcu ile Leeds United'ın ilgilendiğini iddia etti. Haberde milli futbolcunun da kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği belirtildi.

16 maçta forma giydi

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Celta Vigo'dan kiralık olarak West Bromwich Albion'a transfer olan Okay Yokuşlu, laciver beyazlılarla ligde 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Premier Lig'i geçen sezon 19. sırada tamamlayan West Bromwich, bir alt lige düştü.