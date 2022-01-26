  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Okay Yokuşlu hangi takımla anlaştı? Okay Yokuşlu bonservisine kadar?
Spor

Okay Yokuşlu hangi takımla anlaştı? Okay Yokuşlu bonservisine kadar?

Okay Yokuşlu hangi takıma gitti? Getafe forması giyen Okay Yokuşlu’nun yeni takımı belli oldu. Peki, Okay Yokuşlu kimle anlaştı?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 16:53:00 -
Okay Yokuşlu hangi takımla anlaştı? Okay Yokuşlu bonservisine kadar?

Milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun yeni takımı belli oldu. Peki, Okay hangi takımla anlaştı?

Okay Yokuşlu hangi takımla anlaştı? Okay Yokuşlu bonservisine kadar?

İspanya 1. Futbol Ligi kulüplerinden olan ve Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Celta Vigo takımında bu sezon çok az forma şansı bulan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer etti.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe, yaptığı yazılı açıklamada, Okay'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması hususunda Celta Vigo ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Okay'ın yarın takımla birlikte antrenmana çıkacağı ve basına tanıtılacağı bildirildi.

Okay, Borja Mayoral, Gonzalo Villar ve Oscar Rodriguez'den sonra Getafe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil edeceği 4. futbolcu oldu.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan transfer olan Okay, geçen sezon İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında kiralık olarak oynamıştı.

Bu sezon Celta'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Coudet tarafından çok az şans verilen 27 yaşındaki Okay, sadece 1 maçta ilk 11'de forma giyip, 7 karşılaşmada da yedeklerden oyuna girerken, toplamda 133 dakika sahada kaldı.

La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren ve 7 golle Enes Ünal'ın en golcü futbolcusu olduğu Getafe, geride kalan 22 haftada 22 puanla 16. sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay