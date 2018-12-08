THY- Euroleague
0553 313 94 23

Okay Yokuşlu attı, Celta Vigo kazandı

- La Liga'da milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun da gol attığı maçta Celta Vigo, deplasmanda Villarreal'i 3-2 yendi

08 Aralık 2018 Cumartesi 22:50
Okay Yokuşlu attı, Celta Vigo kazandı


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında oynanan maçta Celta Vigo, deplasmanda Villarreal'i 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Brais Mendez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Celta Vigo, 49. dakikada milli futbolcu Okay Yokuşlu ve 51. dakikada Maxi Gomez'in golleriyle farkı üçe çıkardı.

Ev sahibi ekibin 83 ve 87. dakikalarda Carlos Bacca'nın golleriyle umutlandığı maçın kalan bölümünde skoru korumasını bilen Celta Vigo, haftayı üç puanla kapadı.

Mücadeleye ilk onbirde başlayan Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kalırken, Emre Mor yedek kulübesinde görev bekledi.

Sezon başında Trabzonspor'dan İspanyol ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo formasıyla ilk golünü kaydetti.

Bu galibiyetle Celta Vigo puanını 20'ye çıkarırken, Villarreal 14 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:50
  1. Celta Vigo
  2. La Liga
  3. Okay Yokuşlu
  4. Villarreal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail’den Hizbullah’a ait ikinci bir tünel keşfi iddiası
    1. İsrail’den Hizbullah’a ait ikinci bir..
    2. Gece kulübünde birbirlerini ezdiler: 6..
    3. Seyir halinde aniden alev aldı!
    4. Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
    5. İran’ın kesin iradesi Türkiye ile..
    6. Üs bölgesindeki askere sürpriz doğum..
    7. Cıbıltepe cıvıl cıvıl! Sezonu..
    8. Yolda yürürken silahlı saldırıya..
    9. Tarihi eser operasyonu! 532 adet sikke..
    10. Katarlı yetkili açıkladı! Al Sani o..
    11. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    12. Evgeny Grinko, CRR'de konser verdi
    13. Katar Emiri KİK Zirvesi'ne katılmayacak
    14. Bilgisayar oyunları olimpik spor..
    15. Macaristan'da sendikalardan eylem
    16. Katar'da "Osmanlı’dan günümüze..
    17. Golf: Maxx Royal Cup Turnuvası
    18. Mustafa Kemal'in portresini indiren..
    19. Fransa'da çatışmalar ara sokaklara..
    20. GÜNCELLEME - Elazığ'da bir doktor..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!