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Ekonomi Okan öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Okan öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 46 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 16:21:00 -
Okan öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Okan Üniversitesi mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacak.

Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuru  dilekçesi,  YÖK  formatlı  özgeçmişi,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora,  Uzmanlık  Belgesi  veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmekte.

Doçent  /  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak  adayların  başvuru  dilekçesi,  YÖK  formatlı  özgeçmişi,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmekte.

İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan alınması) sunulması gerekmekte.

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