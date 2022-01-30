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Spor Okan Kocuk'tan Galatasaray çıkışı
Spor

Okan Kocuk'tan Galatasaray çıkışı

Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralık giden Okan Kocuk, Sarı Kırmızılılar'a daha güçlü dönmek istediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 21:20:00 -
Okan Kocuk'tan Galatasaray çıkışı

Galatasaray'daki kaleci sorunu sonrası dönmesi gündeme gelen Okan Kocuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresunspor'da kiralık forma giyen file bekçisi TRT Spor'a verdiği röportajda "Giresunspor için için %100'ümü vermek istiyorum. Galatasaray'a daha güçlü dönmek için sezon başında kiralık olarak gitmek istedim. İnsanlara kendimi kanıtlamak için. Ligde ben de varım demek için kiralık gitmek istedim" dedi.

Orkun Kocuk, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Bakasetas'ın iki penaltısını kurtarmasıyla ilgili olarak, "Bir maçta belki de 100 maçta bir böyle bir şey olabilir. O gün de bana denk geldi. Mutluyum. Gayet iyi giden maçta 1-0 öne geçtik. 1-1'i yakaladılar. Oradan bir puan almak çok önemliydi. 2 penaltı olunca, ikinciden sonra bir umutsuzluk oldu. Ama çok şükür ikinciyi de kurtardım ve bir puan aldık. Penaltı sırasında saha içinde oyuncu ve kaleci arasında psikolojik savaş olur. İlkinde ortaya atacağını düşündüm çıkardım. İkincisinde de altıncı his mi diyeyim, oraya vuracaeğını düşündüm. Oraya vurdu çıkardım" dedi.

2014-15 sezonundan bu yana en çok penaltı kurtaran kaleciler arasında yüzde 42 ile ilk sırada olduğunun hatırlatılması üzerine Orkun Kocuk, "Maçtan önce takımlar nasıl birbirini analiz ediyorsa biz kaleciler de oyuncuları analiz ediyoruz. Ancak en son kalecinin hislerine kalmış bir olay. Ne hissediyorsam onu yapıyorum. Maçtan önce o takımın penaltıcısını, kaç tane atmış nereye atmış onları çalışıyoruz. Bazen hiç kullanmayan kişi gelince sürpriz oluyor. Oyuncu psikoloji de farklı. O anda altıncı his. Ne hissedersen oraya atlıyorsun ve bana da çıkarmak nasip oldu. Bakasetas da bana kadar hiç penaltı kaçırmamıştı. Analiz ettikten sonra hislerine güveniyorsun" ifadelerini kullandı.

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