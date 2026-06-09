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Spor Okan Hoca'nın sandalyesi sosyal medyayı salladı: Spiker apar topar paylaşımı sildi
Spor

Okan Hoca'nın sandalyesi sosyal medyayı salladı: Spiker apar topar paylaşımı sildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Okan Hoca'nın sandalyesi sosyal medyayı salladı: Spiker apar topar paylaşımı sildi

Spiker Damla Uğurtürk’ün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaptığı röportajın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük bir gündeme dönüştü. Uğurtürk, Okan Buruk hakkında yapılan binlerce yorum ve esprilerin ardından paylaşımını apar topar sildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yapılan röportaj sonrası sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk ile gerçekleştirdiği röportajın ardından çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda etkileşim alan fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarıyla gündeme taşındı.

ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

Damla Uğurtürk tarafından paylaşılan fotoğrafta, Okan Buruk'un yüksek bir sandalyede oturduğu görülüyor. Sandalyenin ölçülerinin etkisiyle Buruk'un fotoğrafta daha küçük görünmesi, kullanıcıların dikkatini çekerken, paylaşıma çok sayıda esprili yorum geldi.

Fotoğrafın geniş yankı uyandırmasının ardından Damla Uğurtürk'ün söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü.

 

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