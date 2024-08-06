Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde takımın başında olamayacak!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacağı mücadelede, teknik direktör Okan Buruk cezası sebebiyle kulübede görevinin başında olamayacak.

OKAN BURUK'UN CEZASI

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Sparta Prag’a karşı alınan 4-1’lik mağlubiyet sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Okan Buruk, UEFA tarafından 2 maç ceza almıştı. Bu ceza, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Young Boys maçlarında da geçerli olacak. Buruk, her iki karşılaşmada da kulübede yer alamayacak ve takımını saha kenarından yönetemeyecek.

KAAN AYHAN DA İLK MAÇTA YOK

Ayrıca, Galatasaray’ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, Sparta Prag karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Young Boys’a karşı oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek. Ayhan’ın yokluğu, Galatasaray’ın defans hattında önemli bir eksiklik yaratacak.

GALATASARAY İÇİN ZOR BİR DÖNEM

Galatasaray, hem teknik direktör Okan Buruk hem de Kaan Ayhan’ın yokluğunda, Young Boys karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu dezavantajlara rağmen play-off turunu geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Okan Buruk ve Kaan Ayhan’ın yokluğu, Galatasaray’ın bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceğini merak konusu yapıyor. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, sarı-kırmızılıların bu önemli eşleşmeden nasıl bir sonuçla ayrılacağını büyük bir ilgiyle bekliyor.

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