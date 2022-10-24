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Spor Okan Buruk'un eşinden Ali Palabıyık'a: Hırsız
Spor

Okan Buruk'un eşinden Ali Palabıyık'a: Hırsız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 09:55:00 -
Okan Buruk'un eşinden Ali Palabıyık'a: Hırsız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz." yanıtını verdi.

"Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.

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