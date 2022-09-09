Okan Buruk'tan transfer itirafı: Ben de beklemiyordum

Transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Bu kadar ayrılık yaşanmasını ben de beklemiyordum. Mustafa Muhammed tekrar değerini bulsun istedik. Aynı şekilde Morutan, Cicaldau..." dedi.

"Biz her oyuncuyu buraya getirmeden önce karakter analizi yapıyoruz" diye konuşan Buruk, "Bir şirketle çalışıyoruz. Her yerde tanıdıklarımız var, eski hocalarından bilgiler alıyoruz. Hem Icardi için hem de Mata için çok iyi şeyler duyduk. Oyunculuklarını tartışmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Yeni transferler Mata ve Icardi'den bahseden Okan Buruk, "İki oyuncuya da ilk olarak fiziksel durumlarını sordum. Juan Mata'nın biraz süreye ihtiyacı var ancak Mauro Icardi iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Taraftar ile ilgili de görüşlerini aktaran Buruk, "Taraftarımız 10 kişi kalmış bir takımı son maçta 11 kişi oynattı. Bize inanılmaz destek oldular. Bu birlikteliği ve bu paylaşımı doğru bir şekilde biriktirirsek, hayal ettiğimiz şampiyonluk gelecektir" dedi.

Yeni transfer Yusuf Demir'in yabancı statüsünde olmasından bahseden Buruk, "Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor" diye konuştu.