Okan Buruk'tan ilginç derbi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 17. haftasında 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından konuştu.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Ankaragücü'nü 2 golle mağlup ederek haftayı lider kapattı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Okan Buruk, "İkinci yarının belli bölümlerinde topu fazla verdik. Net bir pozisyon da yakaladılar. Dünya Kupası arasından sonraki süreç bizim için zor geçiyor. Fiziksel olarak kendimizi buluyoruz, bu durumayken de maç kazanmaya devam ediyoruz. Bizim için en büyük zorluk, girdiğimiz pozisyonları gole çevirememek. Fark açmamız gereken maçlarda bu sebeple farkı açamıyoruz. Bugün de yanlış tercihlerimiz oldu." diye konuştu.

BURUK'TAN DERBİ SÖZLERİ

Derbi hakkında gelen soruya da yanıt veren Okan Buruk, Fenerbahçe'nin 1 gün daha fazla zamanı olduğuna dikkat çekerek "Fenerbahçe maçına 4 günlük bir süremiz var. Rakibimiz bizden 1 gün önce oynadı. Onların 5 günlük süresi var. Bu maçlarda psikolojik olarak yapacağımız çok bir şey yok, oyuncularımız buna zaten uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynısını söyledi, bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar." dedi.