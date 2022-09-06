Okan Buruk'tan Icardi yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok kötü bir maç yönetti"

"Yaşar Kemal Uğurlu çok kötü bir maç yönetti. Bir kere bu kadar çok vakit geçirilmesi ve buna izin verilmesi... Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar izin verme. Burada Günay'ı suçlamıyorum. Burada maçın hakeminin bunu yönetmesi gerekiyor. Yönetemiyorsanız, bu tür maçlara çıkmayacaksınız ya da atanmayacak."

"Sürpriz bir gol yedik"

"Maçın başında top bizdeydi, rakip sahada oynadık. Sürpriz bir gol yedik. Golü bulduk. Yine oyuna hükmettik. Beni asıl mutlu eden, 45. dakikada 10 kişi kalan takım geride kalan dakikada, oyuna hükmetti, rakip sahada oynadı, baskı yaptı, pozisyona girdi..."

"Yaşar hocaya teşekkür ederim"

"10 kişi bir maç kazanmak takımın özgüveninin yerine gelmesi, 10 kişi bile kazanabileceğini görmek bizim için iki katı sevindirici oldu. O yüzden Yaşar hocaya teşekkür ederim"

" Icardi ve Kaan Ayhan için süreç devam ediyor"

"Mauro Icardi ve Kaan Ayhan için süreç devam ediyor. Belki 1-2 kişi daha transfer ederek rekabet oluşturmak istiyoruz."