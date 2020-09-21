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Spor Okan Buruk'tan hakem eleştirisi
Spor

Okan Buruk'tan hakem eleştirisi

Ligin 2. haftasında sahalarında Galatasaray ile karşılaşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0'lık yenilginin ardından hakeme tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 05:27:00 -
Okan Buruk'tan hakem eleştirisi

Galatasaray maçı sonrası Hakemin performansını değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hakemin daha ilk dakikalarda böyle önemli bir karşılaşmayı yürütemeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Aynı sıkıntıları geçen sezon da yaşadıklarını söyleyen Buruk, Galatasaray'ı kendi sahasına sıkıştırdıklarını ancak 3 puanı alamadıklarını belirterek, Galatasaray'ı kutladı

Takımda yeni oyuncuların olduğunu belirten Buruk, biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

 

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