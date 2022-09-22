Okan Buruk transfer açıklaması: Okan Buruk ilk kelleyi aldı! Devre arası yolcu...
Galatasaray'da sezon başında Benfica'dan transfer edilen Seferovic, Okan Buruk'un bir türlü gözüne giremedi. Icardi transferiyle yedek kulübesine hapsolacak yıldız oyuncu için karar veren Okan Buruk, Seferovic'in devre arasında gönderilmesini istiyor.
Özellikle gol yollarındaki eksiklikleri ve bir türlü takıma istenilen düzeyde formasyon sağlayamaması sebebiyle Okan Buruk, üçüncü forvet durumuna düşen yıldız isimle yolların ayrılması talimatını verdi…
Galatasaray'da Seferovic'in daha imzası kurumadan yol ayrımına gelindi. Yeni sezonda gol katkısı üretemeyen yıldız oyuncunun devre arasında takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor.
OKAN BURUK İSTEMİYOR
Icardi'nin gelmesiyle forma şansı bulamayacak olan Seferovic için rapor veren Okan Buruk, yıldız oyuncunun yavaş olmasından dolayı ligimize uygun olmadığına karar kıldı. Benfica'dan kiralanan Seferovic'in devre arasında sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
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