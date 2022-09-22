Kim Min-jae hangi takımda? Kim Min-Jae transfer haberleri: İngiltere basınından olay yaratacak Kim Min-Jae iddiası!

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre; savunmada problemler yaşayan Manchester United, Kim Min-Jae'nin transferi için harekete geçti.

TRANSFER İÇİN MASAYA OTURACAKLAR

Premier Lig devi Manchester United'ın ara transfer döneminde Güney Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae'nin transferi için İtalyan yetkililerle masaya oturacağı ve transferi bitirmek için oldukça kararlı oldukları öne sürülüyor.

2021/2022 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes devreye girmişti. Rennes'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Napoli'nin devreye girmesi sonrası İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalamıştı.

Güney Koreli savunmacı transfer için devreye giren Napoli'nin teklifini kabul etmiş ve Serie A devine imza atmıştı. Napoli tecrübeli savunmacının sözleşmesinde yer alan 18 milyon 50 bin Euro'luk serbest kalma bedelini Fenerbahçe'ye ödemişti.

Kim Min-Jae piyasa değeri cies: Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 25 isimden biri Kim Min-Jae.