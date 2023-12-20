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Spor Okan Buruk, Real Madrid'li yıldızı istedi! Taraftar buna ne diyecek?
Spor

Okan Buruk, Real Madrid'li yıldızı istedi! Taraftar buna ne diyecek?

Yeniakit Publisher
2023-12-20 15:44:00 -
Okan Buruk, Real Madrid'li yıldızı istedi! Taraftar buna ne diyecek?

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray Real Madrid'in 27 yaşındaki yıldızı Dani Ceballos'u gündemine aldı.

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

CEBALLOS GÜNDEME GELDİ

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos'u gündemine almıştı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği Real Madrid'in İspanyol merkez orta sahada oyuncusu Dani Ceballos'a Okan Buruk da onay verdi. Buruk, yönetime Ceballos'u takımda görmekten memnuniyet duyacağını iletti.
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