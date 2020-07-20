Süper Lig’de bitime bir hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından herkes Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk’u başarılarını araştırmaya başladı.

Medipol Başakşehir'i göreve geldiği ilk sezonda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı. Okan Buruk, turuncu-lacivertli ekibi tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.

Bitime bir hafta kala Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 6. takım olarak tarihe geçti.

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğü döneminde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5. isim olarak tarihe geçti

Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına Okan Buruk da adını yazdırmış oldu.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray ile 4'ü üst üste olmak üzere toplam 7 şampiyonluk yaşayan Buruk, teknik direktör olarak da Medipol Başakşehir'i 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa taşıdı.

Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile yaşadığı şampiyonlukla birlikte kariyerindeki ikinci kupasını kazandı.

Buruk, 2017-2018 sezonunda da Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluğu elde etmişti.

Okan Buruk kimdir? | Okan Buruk hayatı

Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılında İstanbul7da dünyaya geldi.Kariyerine Büyükçekmece'de bulunan Karadeniz İdman Ocağı'nda başladı. Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray’ın alt yapısına girdi.2001 yılında Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğu kazanmasına üç ay kala Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya’nın Internazionale Kulübü ile anlaşma imzaladı.

Türkiye millî futbol takımının 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka millî futbol takımına attığı golle dikkatleri üzerine çekmiştir. Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Inter'de fazla forma şansı bulamadı.

2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu. 11 Temmuz 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri döndü.

Okan Buruk 7 Haziran 2008 itibarı ile Galatasaray kulübünden ayrılarak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi.