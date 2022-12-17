Okan Buruk kararını verdi! İşte emanet edeceği isim...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek.

Dünya Kupası öncesi oynanan Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gören Uruguaylı kaleci Fernando Muslera cezalı duruma düşmüştü.

İstanbulspor ile lig yarışına kaldığı yerden devam edecek olan Galatasaray'da kalede kimin oynayacağı konusunda tartışma yaşanıyor. Okan Kocuk hazırlık maçlarında yediği kötü goller sonrasında moral olarak düştü. Genç eldiven Jankat Yılmaz daha güven veren bir görüntü çizdi.

Ancak Okan Buruk'un bu mücadelede tecrübesinden dolayı yine Okan Kocuk'a şans vereceği öğrenildi.

Buruk, Okan'a olan güvenini dile getirdi. 27 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Galatasaray'ın kalesini 2 kez korudu.

Bu mücadelelerin hepsi Ziraat Türkiye Kupası'nda olurken Kocuk, 180 dakikada kalesinde 1 gol gördü.