Okan Buruk, 9 kez Beşiktaş karşısında

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıları 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, siyah-beyazlılarla 7'si Trendyol Süper Lig, 1'i de Turkcell Süper Kupa olmak üzere 8 derbi oynadı. Geride kalan maçlarda Buruk'un ekibi, 8 derbinin 4'ünü kazanırken, 3 kez yenildi, 1 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş ile 20 kez karşılaştı

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında da Beşiktaş'ta forma giydi.