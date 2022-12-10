Okan Bayülgen'li reklamla vurgun! Vatandaşları böyle dolandırdılar

Daha önce bol vaatli reklam kampanyalarıyla vatandaştan para toplayan, sonunda da batan sistemlere yenisi eklendi. Son dönemde Okan Bayülgen'li reklamlarla herkesi Alaçatı ve Bodrum'da otel sahibi yapmayı vaat eden VClub'ın modeli de benzerlerini hatırlattı. VClub bireysel yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağladığını iddia ediyor. Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı. VClub'un kurucuları Bülent Öztürk ve Barış Soydan'ın pazarladığı Alaçatı'daki doğal sit alanında kurulu 132 odalı The S Oteli'nin ise tapu kayıtlarında haciz çıktı.

1 metrekarelik tapu

VClub reklamlarında, Çeşme Alaçatı otelinde 10.000 kişiye tapu verileceği iddia ediliyor. Bodrum Torba'da ise yazlık evler 2+1'ler 350 bin, 1+0'lar 67 bin 500 TL'den pazarlanıyor. Herkese garantili kâr ve yurtdışında tatil vaadinde bulunuluyor. Alaçatı'daki otel 1/9000'lik paya ayırarak satılmaya çalışılırken, hisse sahibi olanlara 30 bin TL kira verileceği öne sürülüyor. Otelin 1 metrekaresi yani tek tapu bedeli 1 Aralık itibarıyla 325 bin TL'den satışa çıkarıldı. Bu mantığa göre otelin değeri 3 milyar TL'yi buluyor.

Sistemin vaadine göre otelin de her ay milyonlarca lira kira geliri dağıtması gerekecek. Ancak 132 odalı bir otelin böyle bir gelir yaratması pek de mümkün görünmüyor. Reklamlarında yüksek kira vaadiyle para toplamaya çalışan VClub kira sözleşmesinde ise 12 ay için kiracılara aylık 2.500 TL ödeme garantisi sunuluyor. 5 yıllık sürede de, her ay yüzde 20 artışla garanti verildiği belirtiliyor. Bunun dışında da otelin gelirinden pay verileceği söyleniyor. Ancak sözleşmede yüksek kira garantisi ile herhangi bir taahhüt yok.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ