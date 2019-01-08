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Okan Bayülgen'den 'poşet' çıkışı: 25 kuruş değil 20 TL olsun

Okan Bayülgen, son günlerde çok konuşulan poşet tartışmasıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bayülgen, "25, 50 kuruşa 1 liraya değil, 10, 20 liraya satalım" dedi.

08 Ocak 2019 Salı 00:48
Okan Bayülgen'den 'poşet' çıkışı: 25 kuruş değil 20 TL olsun

Okan Bayülgen, Show Radyo'daki programında son zamanlarda çokça konuşulan poşet tartışmasını ele aldı. Poşet tartışmalarından büyük hicap duyduğunu dile getiren Bayülgen, tüm dünyada poşet çantalarının satıldığını belirterek şöyle konuştu:

“İnsanlar böylelikle alışveriş arabaları ve bez çantalarını yanlarına alarak alışverişe çıkmaya başladı. Ben de bu kampanyanın tamamen yanındayım. Bugün yediğimiz balıklarla midemize plastik doldururken hatta son araştırmalarda doğaya saçılan poşet ve plastikler nedeniyle bunları sadece yemekle kalmıyor aynı zamanda o plastiği soluyoruz.”

'Çocuklar plastik soluyarak büyüyor'

"Başka korkunç bir durumdan bahsedelim" diye sözlerini sürdüren Bayülgen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Belki orta yaşlı ya da yaşlı insanlar için büyük bir sorun olmayabilir ama çocuklarımızı plastik yedirerek ve plastik solutarak büyütüyoruz ki bu gerçekten çok korkunç. Eğer bunun yolu poşeti satmaktan geçiyorsa bari o poşeti satalım. Hatta 25, 50 kuruşa 1 liraya değil, 10, 20 liraya satalım ki insanlar bunları kullanmaktan kaçınsınlar. Bu yolla poşet kullanımını azaltalım hatta zamanla yok edelim."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 00:48
  1. poşet
  2. Okan Bayülgen
  3. ücretli poşet

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