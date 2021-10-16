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Gündem Okan Bayülgen’den ‘Aya hiçbir zaman gidilmedi’ yorumu
Gündem

Okan Bayülgen’den ‘Aya hiçbir zaman gidilmedi’ yorumu

Bir televizyon programına katılan sunucu Okan Bayülgen, Amerika ve Rusya’nın Ay’a hiçbir zaman gitmediği bir yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 13:48:00 -

Sunucu Okan Bayülgen katıldığı bir televizyon programında, 1969’da Ay’a ayak basan Rusya ve Amerika’nın gerçekte böyle bir şeyin olmadığını savundu.

Bayülgen, “O dönemin teknolojileri ile bırak Ay’a inmeyi daha dünyaya bile inemiyorlar” diyerek o dönem neden böyle olayların yaşandığını belirtti.

Okan Bayülgen, tüm bu yaşananları, ‘Amerika ve Rusya’nın ekonomi savaşı’ olarak değerlendirdi.

Bayülgen, “ABD’li siyasiler, biz uzay yarışını Sovyetler bunu yer de bizimle beraber yarışır, o zar zor ayakta tuttukları ekonomilerini batırır diye yaptık.” ifadelerini kullandı.

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