Okan Bayülgen’den ‘Aya hiçbir zaman gidilmedi’ yorumu

Sunucu Okan Bayülgen katıldığı bir televizyon programında, 1969’da Ay’a ayak basan Rusya ve Amerika’nın gerçekte böyle bir şeyin olmadığını savundu.

Bayülgen, “O dönemin teknolojileri ile bırak Ay’a inmeyi daha dünyaya bile inemiyorlar” diyerek o dönem neden böyle olayların yaşandığını belirtti.

Okan Bayülgen, tüm bu yaşananları, ‘Amerika ve Rusya’nın ekonomi savaşı’ olarak değerlendirdi.

Bayülgen, “ABD’li siyasiler, biz uzay yarışını Sovyetler bunu yer de bizimle beraber yarışır, o zar zor ayakta tuttukları ekonomilerini batırır diye yaptık.” ifadelerini kullandı.