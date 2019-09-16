0553 313 94 23

Oil Pulling nedir? Ne işe yarar?

Doğal yağ kullanarak dişlerinizi temizleyebilir ve ağzınızdaki mikropları öldürebilirsiniz. Bu oil pulling yöntemiyle bir hayli kolay. Peki oil pullig nasıl yapılır? Hangi yağlar kullanılır? Ağızda yağ çekme nedir? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:45
Oil Pulling nedir? Ne işe yarar?

Doğal yağ kullanarak dişlerinizi temizleyebilir ve ağzınızdaki mikropları öldürebilirsiniz. Bu oil pulling yöntemiyle bir hayli kolay. Peki oil pullig nasıl yapılır? Hangi yağlar kullanılır? Ağızda yağ çekme nedir? İşte detaylar...

Ağız içerisindeki bakteriler her daim ürerler. Özellikle şekerli yiyecekler bu üremeyi artırır. Bu sayede yararlı bakteriler azalmış olur. Fakat bu sorunun üstesinden gelmek için birçok yöntem de mevcuttur.

Ağız içerisinde ferah bir his bırakan bakım ürünlerini herkes kullanmıştır. Bu bakım ürünleri ağız içerisindeki yararlı-zararlı bütün bakterileri öldürür. Bu nedenle temizlik sonrası ağızda farklı bir tat ve koku bırakmaları da olağandır.

Keskin kokular yerine doğal yağlarla ağızdaki bakterileri öldürme fikri, daha da yapıcı! Bakteriler, ağzınıza aldığınız yağı çalkalamaya başladığınızda, o yağa yapışıyor. Bu sayede mikroplar ağızdan yok edilmiş oluyor.

Dikkat edilmesi gereken kısım, tükürülen yağın, bulunduğu bölgeyi kısa süre içerisinde dezenfekte etmek gerekir. 

Yapmanız gereken şey çok basit! Hindistan cevizi yağı, susam yağı ya da zeytinyağı gibi doğal bir yağı ağzınıza alarak, 20 dakika boyunca çalkalayın. İşlem sonunda ılık su ile ağzınızı durulayın. 

Ağız içindeki mikropları yağ çalkalayarak giderin!

Oil pulling ne işe yarar?

  • Mikropları öldürür.
  • İltihapları giderir.
  • Diş eti şişliklerini dindirir.
  • Boğaz, kal, damar, mide ve bağırsaklara gidecek olan mikropları önler.
  • Diş taşlarını giderir.
  • Diş yüzeyindeki sorunları ortadan kaldırır.
  • Dil üzerindeki bakterileri temizler.
  • Ağzı içerisinde oluşan yaraları ortadan kaldırır.
  • Ferah bir nefese kavuşmanızı sağlar. Ağız kokusunu giderir.
  • Dişleri beyazlatır.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:45
  1. Diş taşları
  2. Diş taşları nasıl gider
  3. Diş taşları oil pulling
  4. Diş taşları yağ çekme
  5. Diş taşları ağız çalkalama
  6. oil pulling
  7. oil pulling nedir
  8. oil pulling nasıl yapılır
  9. oil pulling zayıflama
  10. oil pulling yapanlar
  11. oil pulling nasıl yapılıyor
  12. oil pulling ne zaman yapılır
  13. oil pulling aleti
  14. oil pulling sivilce
  15. oil pulling yan etkileri
  16. ağızda yağ çekme
  17. ağızda yağ çekme nedir
  18. ağızda yağ çekme ne işe yarar
  19. ağızda yağ nasıl çekilir
  20. hamilelikte ağızda yağ çekme
  21. ağızda yağ çekme yöntemi
  22. ağızda yağ çekme zeytinyağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mert Akgöz, Çiğli Esentepespor’a transfer oldu
    1. Mert Akgöz, Çiğli Esentepespor’a..
    2. GastroAntep’te Oğuzeli rüzgarı
    3. İskenderun Özel gelişim hastanesinde..
    4. Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik..
    5. Beyşehir’de Bisiklet Festivali sona..
    6. Çiğli’de 2. Pati Dostları Festivali
    7. 100 kişilik ekiple kaybolan..
    8. Harabe evde kalan 7 kişilik aileye..
    9. TEKNOFEST’e yeni ve yerli ürünler..
    10. Satışa hazır paketler halinde kokain..
    11. 260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı"..
    12. İran'dan Trump Ruhani görüşmesi..
    13. Diyarbakır’da aileye tehditler..
    14. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya..
    15. Pazarlarda salçalık biber hareketliliği
    16. Denize atık boşaltan firmaya 18 bin..
    17. Gençler şehre ‘renk’ kattı
    18. Kan donduran cinayet! Sevgilisine..
    19. Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube..
    20. Ahilik Kültürü Haftası
    21. Ara tatil ikiye bölündü! Turizmcilerin..
    22. Bakan Dönmez: “TPAO günlük 50 bin..
    23. Kent Konseyi seçimlerini Temel kazandı
    24. Okul geçitleri yenileniyor
    25. Altay’da Putsila göz dolduruyor
    26. Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya..
    27. Adana’da gençlerin dini sorunları ve..
    28. Datça’da 99 göçmen yakalandı
    29. DGS AÖF kayıtları başladı mı? AÖF DGS..
    30. Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!