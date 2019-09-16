Oil Pulling nedir? Ne işe yarar?
Doğal yağ kullanarak dişlerinizi temizleyebilir ve ağzınızdaki mikropları öldürebilirsiniz. Bu oil pulling yöntemiyle bir hayli kolay. Peki oil pullig nasıl yapılır? Hangi yağlar kullanılır? Ağızda yağ çekme nedir? İşte detaylar...16 Eylül 2019 Pazartesi 10:45
Doğal yağ kullanarak dişlerinizi temizleyebilir ve ağzınızdaki mikropları öldürebilirsiniz. Bu oil pulling yöntemiyle bir hayli kolay. Peki oil pullig nasıl yapılır? Hangi yağlar kullanılır? Ağızda yağ çekme nedir? İşte detaylar...
Ağız içerisindeki bakteriler her daim ürerler. Özellikle şekerli yiyecekler bu üremeyi artırır. Bu sayede yararlı bakteriler azalmış olur. Fakat bu sorunun üstesinden gelmek için birçok yöntem de mevcuttur.
Ağız içerisinde ferah bir his bırakan bakım ürünlerini herkes kullanmıştır. Bu bakım ürünleri ağız içerisindeki yararlı-zararlı bütün bakterileri öldürür. Bu nedenle temizlik sonrası ağızda farklı bir tat ve koku bırakmaları da olağandır.
Keskin kokular yerine doğal yağlarla ağızdaki bakterileri öldürme fikri, daha da yapıcı! Bakteriler, ağzınıza aldığınız yağı çalkalamaya başladığınızda, o yağa yapışıyor. Bu sayede mikroplar ağızdan yok edilmiş oluyor.
Dikkat edilmesi gereken kısım, tükürülen yağın, bulunduğu bölgeyi kısa süre içerisinde dezenfekte etmek gerekir.
Yapmanız gereken şey çok basit! Hindistan cevizi yağı, susam yağı ya da zeytinyağı gibi doğal bir yağı ağzınıza alarak, 20 dakika boyunca çalkalayın. İşlem sonunda ılık su ile ağzınızı durulayın.
Ağız içindeki mikropları yağ çalkalayarak giderin!
Oil pulling ne işe yarar?
- Mikropları öldürür.
- İltihapları giderir.
- Diş eti şişliklerini dindirir.
- Boğaz, kal, damar, mide ve bağırsaklara gidecek olan mikropları önler.
- Diş taşlarını giderir.
- Diş yüzeyindeki sorunları ortadan kaldırır.
- Dil üzerindeki bakterileri temizler.
- Ağzı içerisinde oluşan yaraları ortadan kaldırır.
- Ferah bir nefese kavuşmanızı sağlar. Ağız kokusunu giderir.
- Dişleri beyazlatır.
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