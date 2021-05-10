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Ekonomi ÖİB, Taşucu Limanı için ihale ilanına çıktı
Ekonomi

ÖİB, Taşucu Limanı için ihale ilanına çıktı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Taşucu Limanı, 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:55:00 -
ÖİB, Taşucu Limanı için ihale ilanına çıktı

Ertuğrul Şahan  Ankara

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın limanla ilgili ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Taşucu Limanı 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi, geri sahada bulunan taşınmaz da satış yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek. İhalede geçici teminat bedeli 20 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 20 bin lira olarak belirlendi. İstekliler, 8 Eylül saat 17.00’ye kadar teklif verilebilecekler. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Katılım için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve ÖİB’nin internet sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması gerekiyor.


Yeni Akit Gazetesi
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