OHAL sonrası bahane kalkacak ülkemize yatırım yağacak

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından başlayan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının 18 Temmuz’da kaldırılacağı açıklandı. Bu açıklamanın akabinde piyasaların rahatlayacağı, yabancı yatırımlarının artacağı ve dolar kurunun gerileyeceği kaydediliyor.

PANİĞE MAHAL VERİLMEDİ

Ekonomi yazarı İslam Memiş, kanlı darbe girişiminin ardından devreye sokulan OHAL’le devletin FETÖ üyelerinden arındırıldığına işaret etti. Uygulamanın üretime ve ihracata zararının dokunmadığını belirten Memiş, “Ekonomi yönetimi panik ortamına mahal vermedi. Tabii bu dönemde yabancı fonlar ve kredi derecelendirme kuruluşları da boş durmadılar, yatırımları önlemek için ellerinden geleni yaptılar. Ancak başarılı olamadılar” dedi.

ATILIM YILI OLACAK

Terör eylemlerinin ve darbe girişiminin yatırımcıları yıldırmadığını anlatan Memiş, şöyle devam etti: “Şükür ki OHAL dönemi kapandığında kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin notunu kırma bahaneleri ortadan kalkacak. Bu ortamda yerli ve yabancı grupların yatırımı artacak, pek çok sektör atılım yapacak. Doğal olarak atılım büyümeyi perçinleyecek, hem gelir artışının hem de refahın ve kalkınmanın önünü açacak. Kuşkusuz zararlar telafi edileceği gibi ekonomimiz rahatlayacak.”

TL YENİDEN GÜÇLENECEK

OHAL döneminin sona ermesinin ardından TL’nin yabancı para birimlerine karşı güçleneceğini vurgulayan Memiş, “Dolar tarafında hafif gerileme gelecek, 4,40 seviyeleri görülecektir” tahminini paylaştı.

PİYASADA MORALLER ARTAR

Altın-para piyasaları uzmanı ve Goldpara.com Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Yıldırımtürk ise OHAL uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte yatırımcının moral bulacağını, ülkemizin gelirinin artacağını dile getirdi. Yıldırımtürk, “Uygulama 18 Temmuz’da kaldırıldığı takdirde TL kuvvetlenir. Bir erteleme halinde de dolarda yukarı yönlü oynamalara tanık olabiliriz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE YARARI OLUR

Ekonomist Burçak Gezgin de, OHAL’in kaldırılması kararının ekonominin yararına olacağının altını çizerek, “Yatırımlar ivme kazanır, üretim ile ihracat artar” diye konuştu.

PİYASADA ALGI OPERASYONU

Yeni kabinenin açıklanması sonrasında dövizde yukarı yönlü oynama, borsada ise satışlar görüldü. Bu dalgalanmaya spekülatör kuruluşların neden olduğu savunuluyor. Zira kabinede yer alacak isimlerin netleşmesinin hemen ardından borsada en çok satışı yatırım bankası Merrill Lynch yaptı. Yatırım stratejistleri yabancıların spekülasyonlarla yeni hükümete, ekonomi yönetimine gözdağı vermeyi amaçladığı görüşünde birleşiyor. Stratejislerin konu ile ilgili görüşleri şu şekilde:

EKONOMİ YÖNETİMİNE KULAK VERİLMELİ

İslam Memiş: “4,92 liradan 4,50 liraya kadar gerileyen doların kabinenin açıklanmasını takiben artışı hiç de normal değil. Bu, yabancıların Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Sayın Berat Albayrak’ı panikletmek için verdiği bir mesajdı. Mesajla ‘faizle mücadele etmeyin, işinize bakın’ denildi. Kur şoklarıyla mücadele etmek kolay değil, sabır gerektiren bir süreç. Spekülatörlere, faiz lobisine karşı savaş vermek güç. Onun için ekonomi yönetiminin açıklamalarına kulak vermek, önlemlerine duyarlı olmak gerekiyor.”

İCRAATLAR ÖNEMLİ

Mehmet Ali Yıldırımtürk: “Kabinenin belli olmasının ardından bir dalgalanma gördük. Bu dalgalanma şaşırttı. Ne mutlu bundan böyle ekonomi yönetiminin icraatları dolar ve altına yön verecek, karar alıcıların kimliklerinden çok yapısal sorunlara karşı alacakları tedbirler önemli görülecek.”

YENİ DÖNEME GİRİYORUZ

Burçak Gezgin: “Yeni bir döneme giriyoruz. Ve anlıyoruz ki ekonomi yönetiminin atacağı adımlar, belirleyici olmaya başlayacak. Yönetimin reformları, önlemleri, NATO ve AB toplantılarında yapacakları açıklamalar rotamızı tayin edecek.”

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Bu arada dikkatler Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Kurulun faiz oranlarını tekrar arttırıp arttırmayacağı merak ediliyor.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ

21 Temmuz 2016’da başlayan OHAL’in kaldırılmasının ardından iş dünyasının hükümetten beklentileri ise şöyle:

Büyümeye yönelik teşviklerin devamı,

Yapısal reformların güçlendirilmesi,

Mali disiplinde kararlı adımların atılması,

Cari açığı düşürecek kalıcı önlemlerin alınması,

Enflasyonun tekrar tek haneye indirilmesi,

Katma değerli ürün ihracatını arttırmak için Ar-Ge teşviklerinin verilmesi,

Enerji maliyetlerinin azaltılması,

Teknoloji ve dijital dönüşüme hızla devam edilmesi.