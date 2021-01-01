OHAL Komisyonu 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı

Yeni Akit Ankara

Başvuruların 99 bin 140'ını reddeden ve 13 bin 170'ini kabul eden komisyonda, 14 bin 320 müracaatın incelemesi sürüyor. Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren geçen 3 yıllık sürede başvuruların yüzde 89'unu sonuçlandırmış oldu.

İnceleme ve değerlendirme aşamasında 20'den fazla kurum ve kuruluştan gelen yaklaşık 500 bin evrakın tasnifinin yapıldığı komisyonun kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren Komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

240 personel çalışıyor

7 üyeden oluşan ve bünyesinde 75’i rapörtör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere 240 personelin görev yaptığı komisyonun aldığı kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlarca yapılıyor. Ayrıca bu kişiler, geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da geri alabiliyor. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de komisyonu etkili iç hukuk yolu olarak kabul ederek, öncelikli başvurunun komisyona yapılması gerektiğine karar vermişti.