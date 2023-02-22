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Gündem OHAL kapsamında görevlerine çağrıldılar! Henüz kalacak yeri olmayan devlet memurları mağdur
Gündem

OHAL kapsamında görevlerine çağrıldılar! Henüz kalacak yeri olmayan devlet memurları mağdur

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, evleri hasar alan ya da yıkılan depremzede devlet memurları görevlerine yeniden çağrıldı. Henüz kalacak yeri olmayan memurlar yetkililere mağduriyetlerinin çözülmesi için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 01:13:00 -
OHAL kapsamında görevlerine çağrıldılar! Henüz kalacak yeri olmayan devlet memurları mağdur

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden sonra Hatay merkezli yaşanan 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremler bölgede yeni yıkımlara sebep oldu.

Depremin etkilediği 10 ilde, yüzbinlerce vatandaş evsiz kaldı.

Peki nerede kalacaklar?

OHAL kapsamında alınan karar gereği depremzede devlet memurlarına ise göreve dönmeleri çağrısı yapıldı.

Ancak depremden etkilenen evleri hasarlı ya da yıkılmış, kimilerinin yakınlarını kaybedip henüz acı yaşadığı depremzede memurlar, kalacak yer konusunda endişe yaşıyor. Deprem bölgesindeki görevlerine yeniden çağrılan ve kısıtlı süre verildiği belirtilen memurlar, yetkililerden sorunları için çözüm bekliyor.

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