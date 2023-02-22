OHAL kapsamında görevlerine çağrıldılar! Henüz kalacak yeri olmayan devlet memurları mağdur

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden sonra Hatay merkezli yaşanan 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremler bölgede yeni yıkımlara sebep oldu.

Depremin etkilediği 10 ilde, yüzbinlerce vatandaş evsiz kaldı.

Peki nerede kalacaklar?

OHAL kapsamında alınan karar gereği depremzede devlet memurlarına ise göreve dönmeleri çağrısı yapıldı.

Ancak depremden etkilenen evleri hasarlı ya da yıkılmış, kimilerinin yakınlarını kaybedip henüz acı yaşadığı depremzede memurlar, kalacak yer konusunda endişe yaşıyor. Deprem bölgesindeki görevlerine yeniden çağrılan ve kısıtlı süre verildiği belirtilen memurlar, yetkililerden sorunları için çözüm bekliyor.