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Gündem OHAL ihraç düzenlemesi kaç yıla indi?
Gündem

OHAL ihraç düzenlemesi kaç yıla indi?

Son dakika haberi: 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrası hayata gren Olağan Üstü Hal yani OHAL ihraç düzenlemesine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Peki OHAL ihraç düzenlemesi kaç yıla indi?

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:51:00 - 2021-07-16 15:01:50
OHAL ihraç düzenlemesi kaç yıla indi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İhraç düzenlemesinin 3 yıldan 1 yıla indiğini söyledi. Turan, " Gözaltı, ihraç düzenlemesi 3 yıldan 1 yıla indirildi" dedi. 

OHAL işlemleri inceleme komisyonu tarafından geçtiğimiz ay şu açıklama yapılmıştı:  “7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları, ilgili kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirip karara bağlamaktadır.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak başvurular hakkında ilgili mevzuat kapsamında incelemesini gerçekleştirmek suretiyle bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Başvuru ve kararlara ilişkin bilgilendirme ve duyurular Komisyonun internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Son günlerde Komisyona ilişkin gündeme getirilen iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Komisyon, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek tarafsız ve bağımsız bir şekilde ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam etmektedir."

 

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