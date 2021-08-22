Oğuzhan Uğur'dan büyük rezalet! Mülteciler üzerinden İslam düşmanlığı yaptı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması ile Türkiye’de oluşturulan İslam ve şeriat düşmanlığı başka bir boyut kazandı.

Mülteci krizi üzerinden İslam’a ve Müslümanlara her gün yeni bir algı operasyonu çekiliyor.

Youtube'da yaptığı "P!NÇ" programı ile ahlak sınırlarını zorlayan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, yeni sezonunun tanıtım fragmanını kendi hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Eli silahlı, sakallı, cübbeli...

Skandal videoda sunumu yapan Oğuzhan Uğur’un etrafında eli silahlı, sakallı ve cübbeli kişiler dönüp durdu. Ülkeyi mültecilerin istila ettiği algısı oluşturulan videoda, sakallı ve cübbeli kişilerin ellerinde silahlarla sigara içip garip davranışlarda bulunması dikkat çekti.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Başta ülkemize sığınan mülteciler olmak üzere, kılık kıyafet üzerinden mütedeyyin insanları hedef alan Oğuzhan Uğur'un videosu İslam’a hakaret olarak değerlendirildi. Birçok kullanıcı Uğur’u "İslamofobi" ve "Irkçılık" ile suçladı.

‘Mizah’ adı altında insanların kılık kıyafetleri üzerinden algı oluşturarak hem Türkiye’ye sığınan mültecileri, hem de inançları gereği sarık ve cübbe giyen mütedeyyin insanları hedef gösteren Uğur ise gelen tepkiler sonrası kendisini "Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki "din düşmanlığı" olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata." sözleriyle savundu.