Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir, Ersan Şen... Kemalistler deprem üzerinden birbirlerine girdiler!

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestiği öne sürülen müteahhitin avukatlığını Ersan Şen yürütüyor.

PINC lakaplı Oğuzhan Uğur, Ersan Şen'i yıkımdan sorumlu tutulan sanıkları savunmakla suçlarken, kendisi de avukat Rezan Epözdemir'e yaptığı "davaya müdahil olma" çağrısı üzerinden eleştirildi.

Oğuzhan Uğur, Avukat Epözdemir'e çağrıda bulundu!

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından Ersan Şen'i müteahhitleri savunması sebebiyle hedef aldı. Ardından da Avukat Dr. Rezan Epözdemir'e aynı davaya müdahil olma çağrısında bulundu.

Uğur paylaşımında, "Rezan Bey’e açık çağrımdır. Sayın Rezan Epözdemir, sizin de bildiğiniz üzere Ezgi Apartmanı deprem sonrasında, gerek izinsiz yapılan tadilatları, gerek delik deşik edilen perde betonları, gerekse buna göz yuman yetkilileriyle kasıtlı birçok mağduriyetin ve ihmalin başlığı olmuş durumda. Deprem döneminde hiçbir bedel talep etmeden onlarca deprem mağdurunun yanında olduğunuzu da biliyoruz. Devletin bilirkişi tayin ettiği kurumlarca suçlu görülen, kasten adam öldürmekle suçlanan firari kişilerin bulunması ve hak ettikleri cezayı almaları için, ben ve hayatını kaybedenlerin aileleri bu davada yanımızda olmanızı diliyoruz. Sizden ricam, diğer tüm mağduriyetlere emsal olması adına Ezgi Apartmanı’nda hayatını kaybeden 36 canın ailelerinin yürüttüğü bu haklı davalarına müdahil olmanızdır. Duruma sessiz kalmayacağınıza eminim. Saygılarımla." dedi.

Epözdemir çağrıya karşılık verdi!

Epözdemir, Oğuzhan Uğur'a anında cevap vererek, Ezgi Apartmanı davasına müdahil olacağını söyledi:

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"An itibariyle hiçbir talebimiz olmadan talep eden bütün mağdur ailelerin avukatlığını yapacağız ve onların adalet mücadelesine nefes olmaya çalışacağız. Maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanının rahatlaması ve adaletin tecellisi için birlikte mücadele vereceğimizden hiç endişeniz olmasın, sorumlular hak ettikleri cezaları alacaklar. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü egemen olacak."

Avukatlar ayağa kalktı!

Gazeteci Alican Uludağ ise, Oğuzhan Uğur ile Rezan Epözdemir'i "reklam" yapmakla suçladı.

"Türkiye'de reklama ihtiyaç duymadan hukuku savunan binlerce avukat var. Onlar sanki işini yapamıyormuş, sanki tek kurtarıcı Avukat Bey'miş gibi ondan yardım istemek diğer hukukçulara haksızlıktan öte saygısızlık olur. Oğuzhan Bey, popüler dosyaları kullanarak reklama gerek var mı?"

Avukat Serkan Göktürk de "Mağdur vatandaşlara yardım mı ediyorsunuz yoksa reklam yasağını delip bir avukatın reklamını mı yapıyorsunuz karar verin önce. Bölgede çalışan davaları takip eden ya da edecek avukat yok mu zannediyorsunuz?" tepkisini gösterdi.

Avukat Eylül Şebnem Kıran Rezan Epözdemir'i şöyle eleştirdi: "Pardon da Rezan Bey nasıl hiçbir bedel talep etmeden 'onlarca' mağdura yardım etmiş? Durumu baroya bildirmiş mi? Avukatlık Kanunu hakkında bir fikri var mıymış? Reklam yasağının içinden geçip bu şekilde PR yapmanız berbat. Çok yüce gönüllü meslektaşımız Rezan Bey buyursun onlarca ücretsiz işinin izahını versin biraz da bunu konuşalım"

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlarda da Avukatlık Kanunu'nun 55. Maddesi'ne dikkat çekildi:

O maddede, “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır” deniliyor.