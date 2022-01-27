Oğuzhan Özyakup Beşiktaş’tan ayrılacak mı? Oğuzhan Özyakup hangi takıma gidecek?

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin gündemine sürpriz bir şekilde Oğuzhan Özyakup girdi. Beşiktaş'ta bu sezon düzenli forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un Göztepe’ye transfer olacağı iddia edidi.Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Göztepe'nin yanı sıra Hollanda'dan çok sayıda kulüp talip oldu. AZ Alkmaar altyapısından yetişen ve 2019-20 sezonunun ikinci yarısında Feyenoord'da kiralık olarak oynadığı için Hollanda'da iyi bilinen bir futbolcu olan Oğuzhan ise Transfer konusunda kararı Beşiktaş yönetimine bıraktığını bildirdi.

Oğuzhan Özyakup gidecek mi?

2012'den beri Beşiktaş'ta forma giydiğini, dolayısıyla ayrılık kararı almanın hiç kolay olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Teklifler gelmesi sevindirici bir olay ancak ben Beşiktaş'ta oynamaktan büyük mutluluk duyan bir futbolcuyum. Burada şampiyonluklar yaşadım ama hedeflerim bitmedi. Ayrılmak istemem ama yönetimin benimle ilgili alacağı her karara saygı duyarım" diye konuştu.

Oğuzhan Özyakup Kimdir?

Oğuzhan Özyakup 23 Eylül 1992, Zaandam'da doğdu. Ozzy lakaplı Ofansif orta saha mevkinde forma giyen aslen Trabzon'lu Hollanda doğumlu Türk millî futbolcudur.

Oğuzhan Özyakup hangi takımlarda oynadı?

Futbola, Zaandam Türk Spor takımında başlayan futbolcu 2002'de AZ altyapısına geçti. Burada B1 ve A1 seviyelerinde forma şansı buldu. Oğuzhan, 1 Eylül 2008 tarihinde Arsenal altyapısına geçmiştir. 2008-09 sezonunda FA Youth Cup şampiyonu olurlarken, Özyakup final maçlarının ikincisinde son 7 dakika forma giydi. 2009-10 sezonunda 18 yaş altı ligi olan Premier Academy League'de şampiyonluk yaşadılar. Yarı finallerde Oğuzhan, Manchester United karşısında uzatmalarda gol attı. 1-1 bitip, penaltılara giden maçta takımının ilk penaltısını gole çevirdi. Finalde de forma şansı buldu.2011-12 sezonunda 12 maçta 4 gol 5 asist yaptı. Oğuzhan, 2009 yılında kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2011 yılında kulübüyle 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2010-11 sezonunda 51 numarayı alıp kadroda ismen yer alsa da forma şansı bulamadı. 2011-12 sezonunda Manchester United deplasmanında ilk kez Premier League kadrosuna girdi ancak maçta forma şansı bulamadı. Arsenal, maçı 8-2 kaybetmişti.

4 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un 2016 yılında bitecek olan sözleşmesi 2 yıl uzattı. Buna göre Oğuzhan 2018'e kadar Beşiktaş ile sözleşme yapmış oldu. İmzalanan sözleşmeye göre Oğuzhan yıllık 1.4 milyon euro olacak. 5 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş'tan, KAP'a gönderilen açıklamada, Oğuzhan Özyakup'un transferi duyuruldu. 2015-16 Sezonunda Beşiktaş Teknik Direktörü, Slaven Bilic Premier League ekiplerinden West Ham United'ın başına geçince Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. İyi bir sezon başı hazırlık kampı geçirdi.Sezonun daha ilk maçında Mersin İdman Yurdu müsabakasında Oğuzhan 3 asist yaparak, takımının galibiyeti için büyük pay sahibi oldu.

9' ve 68' de Cenk Tosun'a 2 asist ve 73' te Olcay Şahan'a 1 asist yaptı. Karşılaşmayı Beşiktaş 5-2 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Karşılaşma sonunda yorumcular, Oğuzhan Özyakup’un bu maçtaki performansını, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralarından biri olarak gösterilen, Real Madrid'in efsane oyuncularından Zinedine Zidane'a benzetti.

2016-2017 Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile, sezonun ilk maçında Alanyaspor ile karşılaştı. Vodafone Arena'da oynanan ligin ilk maçında, Maçta 6.dk.da Adriano'nun taç atışıyla topla buluşan Oğuzhan, rakiplerini çalımladı ve kaleciden sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi.Beşiktaş bu karşılaşmada ise 4-1 galip geldi. Oğuzhan Özyakup, maçın adamı seçildi.