Oğuzhan Koç o günü anlattı! ‘Sen yaparsın dedi, ezanı ben okudum’

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un yaşadıklarına dair açıklamaları sosyal medyada öne çıktı.

Bursa’da oturdukları bir sitede Mescid’in olduğunu belirten Oğuzhan Koç, Komşumuz hoca amca çok yaşlıydı. Bir gün ‘Sesin çok güzel, sana bildiklerimi öğreteyim, ramazanda ezanları sen okursun’ dedi. Kabul ettim. İki sene ramazan aylarında ezanı ben okudum’ ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç’un bu açıklamaları kısa zamanda Twitter ve haber sitelerinde gündem oldu.