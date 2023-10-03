Oğuzhan Koç: 'Müezzinlik yaptım, ezan okudum'

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, sesi güzel olduğu için iki sene müezzinlik yaptığını söyledi.

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, yaptığı açıklamada, müezzinlik yaptığını ve ezan okuduğunu söylediği ifadeler yeniden gündem oldu.

"İki sene boyunca ezan okudum"

Küçükken müezzinlik yaptığını söyleyen Oğuzhan Koç, o yılları şöyle anlatmıştı:

Oğuzhan Koç'un "Bursa’da şehre biraz uzak bir sitede yaşıyorduk. Sitenin mescidi vardı. Komşumuz olan imam amca çok yaşlıydı. "Sesin çok güzel, Ramazan'da ezanları sen oku" dedi. Kabul ettim. İki sene boyunca Ramazan'da ezanları ben okudum."

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un yaşadıklarına dair açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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