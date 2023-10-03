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Medya Oğuzhan Koç: 'Müezzinlik yaptım, ezan okudum'
Medya

Oğuzhan Koç: 'Müezzinlik yaptım, ezan okudum'

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:19:00 -
Oğuzhan Koç: 'Müezzinlik yaptım, ezan okudum'

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, sesi güzel olduğu için iki sene müezzinlik yaptığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, sesi güzel olduğu için iki sene müezzinlik yaptığını söyledi.

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, yaptığı açıklamada, müezzinlik yaptığını ve ezan okuduğunu söylediği ifadeler yeniden gündem oldu.

"İki sene boyunca ezan okudum"
Küçükken müezzinlik yaptığını söyleyen Oğuzhan Koç, o yılları şöyle anlatmıştı:

Oğuzhan Koç'un "Bursa’da şehre biraz uzak bir sitede yaşıyorduk. Sitenin mescidi vardı. Komşumuz olan imam amca çok yaşlıydı. "Sesin çok güzel, Ramazan'da ezanları sen oku" dedi. Kabul ettim. İki sene boyunca Ramazan'da ezanları ben okudum."

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un yaşadıklarına dair açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

a.d.

Hepimiz hacı torunuyuk kardeş........

Urfali

Peki evlat madem dini temelin var şimdi yaptığın nedir? Hic vicdanin sizlamiyormu. Pisliğin icinde yuzuyorsun yazik günah. Bu yilmaz varya beyaz Kürt sizi yoldan çıkardı
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