Oğuzhan Asiltürk'ün yeni Saadet mesajı fitneci Ali Aktaş'ı panikletti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, kongre çağrısı yaptı.

Oğuzhan Asiltürk, yaptığı açıklamada "İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin" ifadesinde bulundu.

Sürekli fitne saçtığı Saadet'te umduğunu bulamayan ve geçenler bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran Ali Aktaş, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü hedef aldı.

Aktaş yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Asiltürk büyük bir fitnedir. Her dönemde fitne ateşini ilk harlayan kişi o olmuştur. Önce altyapısını hazırlar sonra da ateşi tutuşturur. Bunu yaparken de "dava" der "temel esaslar" der "din" der. Bunları kullanır ama her zaman bunların tam tersini yapar. Yetti artık. Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş Hareketinin tüm bölünmelerinde başroldeki kişidir ve bölünmeleri tetikleyendir. Milli Görüşcüler bu zokayı bu kez de yutarlarsa onlara yazıklar olsun. Asiltürk başarırsa bu durum 20 yıllık sekeratın sonunda hareketin defin merasimi olacaktır. Çoğu insan şahittir; 2 yıldan beri bugünlerin geleceğine dair uyarıyorum. Daha evvelden tecrübeli ve hatta vazifeli olanlar yapacaklarını bir kez daha yapmaya hazırlanıyorlardı. Arkadaşlar "aman kırıp dökmeyelim" diye sorunu halı altına süpürmeyi tercih ettiler. İşte sonuç ortada. Yapılması gereken belliydi. Hareketi çift başlılıktan kurtarmak, kurumsal yapıyı sağlıklı kurallarla yeniden inşaa etmek, soğuk savaş siyasetinden çıkıp bugüne gelmek gerekiyordu. Vakti saatinde yapılmayan ameliyat kangrede dönüşmek üzere. Fitne, umarım bu kez başarılı olamaz." dedi.