Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından boşalan o koltuğa gelen isim belli oldu
Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun, kurul üyelerinin ittifakıyla YİK Başkanlığına getirildiği belirtildi.
Partinin YİK Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana görevi sürdüren Oğuzhan Asiltürk'ün, 1 Ekim'de, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle boşalmıştı.
Saadet Partisi'nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada bu paylaşıma yer verildi: