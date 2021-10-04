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Gündem Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından boşalan o koltuğa gelen isim belli oldu
Gündem

Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından boşalan o koltuğa gelen isim belli oldu

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 21:06:00 - 2021-10-04 21:14:45
Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından boşalan o koltuğa gelen isim belli oldu

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun, kurul üyelerinin ittifakıyla YİK Başkanlığına getirildiği belirtildi.

Partinin YİK Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana görevi sürdüren Oğuzhan Asiltürk'ün, 1 Ekim'de, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle boşalmıştı.

Saadet Partisi'nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada bu paylaşıma yer verildi: 

 

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