  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BioNTech CEO'su Uğur Şahin’den yeni açıklama: Bu yıl 5-11 yaş arasına da aşı uygulanabilir!

Saç ekim merkezleriyle ilgili korkunç açıklama!

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "MİUS" mesajı

Magazin dünyasında çarşaf çarşaf rezillik! Şarkıcı Ece Mumay'ın eşcinsellik sevdası

Taliban'a açık açık soruldu: Erdoğan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ahmet Davutoğlu, 'Siz de evlatlarınıza sahip çıksaydınız' demişti! O anne sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı

7 kişi hayatını kaybetmişti! MİT’ten o iddialara cevap

Bağımsızlık referandumu için tarih verdiler... Resmen ayrılıyorlar

Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi! Avrupa'nın en büyüğü

6 ülkede yaşayan vatandaşlarını uyardılar! ‘Olası saldırılara’ karşı çağrı
Lübnan’da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı
Kırklareli'nde bulundu! Hemen imha edildi
Toprağı eşeleyen köpek 14. yüzyıldan kalma hazine buldu!
Işık ihlali faciaya yol açtı
Gündem Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
Gündem

Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Saadet Partisi, Ankara'da hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 23:37:00 - 2021-09-14 00:02:19
Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin Saadet Partisi'ndan flaş açıklama geldi.

Covid-19'a bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Saadet Partisi'nden açıklama

Saadet Partisi, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan YİK üyesi Oğuzhan Asiltürk’ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Asiltürk'ün nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da rahatsızlanarak Ankara'ya getirilip hastanede tedaviye alındığı belirtilen açıklamada, "Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi.

Ömer Faruk Yazıcı'dan Asiltürk paylaşımı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, “Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, Muhterem Büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sıhhatle taburcu olması duasıyla” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu. Türk siyasetçi, eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl tutuklu kaldı. Yargılanması sonrasında beraat etti. 12 Eylül darbecileri tarafından 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 1991 yılında 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Refah Partisi Anayasa Mahkmeesi tarafından skandal bir kararla kapatılınca, Fazilet Partisi'ne girdi. Fazilet Partisi de kapatılınca, Saadet Partisi'de siyasi hayatını sürdürdü. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay