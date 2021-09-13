Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin Saadet Partisi'ndan flaş açıklama geldi.

Covid-19'a bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Saadet Partisi'nden açıklama

Saadet Partisi, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan YİK üyesi Oğuzhan Asiltürk’ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Asiltürk'ün nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da rahatsızlanarak Ankara'ya getirilip hastanede tedaviye alındığı belirtilen açıklamada, "Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi.

Ömer Faruk Yazıcı'dan Asiltürk paylaşımı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, “Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, Muhterem Büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sıhhatle taburcu olması duasıyla” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu. Türk siyasetçi, eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl tutuklu kaldı. Yargılanması sonrasında beraat etti. 12 Eylül darbecileri tarafından 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 1991 yılında 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Refah Partisi Anayasa Mahkmeesi tarafından skandal bir kararla kapatılınca, Fazilet Partisi'ne girdi. Fazilet Partisi de kapatılınca, Saadet Partisi'de siyasi hayatını sürdürdü. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.