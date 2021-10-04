Oğuzhan Asiltürk'ün çarpıcı 'mason' açıklaması yeniden gündemde! 'İki kazı güdemeyecek valileri...'

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Gazetimizin okur köşesinde yazısı yayımlanan İdris Günaydın, merhum Oğuzhan Asiltürk ile yaşadıklarını anlattı. Günaydın, memuriyeti sebebi ile Ankara'ya taşındıktan sonra hafta sonları Refah Partisi'nin genel merkez binasını ziyaret ettiğini belirterek, bu vesile ile merhum Asiltürk ile tanıştığını söyledi.

"Oğuzhan Beyle orada aramızda bir samimiyet oluştu. Ben, teklifsiz yanına girdiğim gibi, o da namaz sonrası cami çıkışı kolumdan tutar 'gel bir çay içelim' derdi" ifadelerini kullanan Günaydın, Odtü Camisi'nde Cuma günleri vaaz verdiğini aktardı.

Bir cuma namazında verdiği vaaz sebebi ile emniyete çağrıldığını ifade eden İdris Günaydın, şunları yazdı:

"1987/1990 yılları arası, Ankara Müftülüğünün izni, ODTÜ idaresinin de tensibiyle ODTÜ Camisi'nde cuma vaazlarım olurdu. Bir vaaz konum 'Cuma namazı' idi. Bu konuyu işlerken üniversitenin girişinde bulunan jandarma karakol komutanı yüzbaşı, cami ve çevresini teftişe çıkmış gezerken, benim hoparlörden dışarı yansıyan konuşmamın bir kısmını dinlemiş. Ben o esnada, Türkiye’nin laik bir ülke olmasından ötürü bazı zihniyet sahiplerinin 'Türkiye’de Cuma namazı kılınmaz' dediklerini ve gerekçelerini anlatıyordum. Sonra tabi, kılınır diyenlerin görüşünü, kendimin de bu görüşe katıldığımı anlatmıştım."

"Yüzbaşı, konuşmamın bu ilk bölümlerini duyunca, devamını dinlemeden beni Ankara Emniyet Müdürlüğüne ihbar etmiş. 'Hoca, bugün konuşmasında Türkiye’de Cuma namazı kılınmaz dedi' Çukurambar’daki evime geldim, zaman akşam yakını... Bakkala gitmek için evden çıkmıştım ki; kapıda uzun boylu, sivil giyimli iki kişi bana yönelerek, 'İdris Günaydın’ı arıyoruz' dediler.

"Benim, deyince ceplerinden çıkardıkları polis kartını gösterip, 'Ankara Emniyetinde Feramuz Yelkovan’ı görmen gerekiyor. Pazartesi yanına uğra' dediler. Tedirgin oldum. Sebebini bilmiyorum. Polisler de bilmiyor veya söylemiyor."

Asiltürk'ün Hac arkadaşıymış

Emniyetten çağrıldığını merhum Oğuzhan Asiltürk ile paylaştığını belirten Günaydın, "Oğuzhan Beyin yanına gittim. İçişleri Bakanlığı yaptığı için bir rehberlik rica edecektim kendisinden. 'Kimmiş' dedi? Feramuz Yelkovan. 'Aa! Bizim Feramuz. Onu Emniyete ben aldım. Hac arkadaşım üstelik. Ben pazartesi onu ararım. Sen git ayrıca selamımı söyle' dedi. Pazartesi gidip müracaattan Feramuz Yelkovan, deyince haber verdiler. İkinci kata asansörle çıktım. Karşımda yakasını kapatmış bir bey bekliyordu Feramuz Yelkovan .

Odasına gittik ve öğrendik meseleyi. Cami cemaatinden bir kaç kişinin şehadetiyle konu kapandı." ifadelerini kullandı.

Günaydın, Türkiye'nin o dönem içinde bulunduğu durumu, şu sözlerle özetledi:

"Türkiye’nin en sancılı, en acılı, en karanlık dönemlerinde bu insanlar merhum Erbakan Hocamızın yörüngesi durumunda,onun yanında idiler. Davaları millet, İslam ve ümmetti... Karşılarında büyük ve acımasız bir Kemalist/mason düşman bloğu vardı. Hakaretler, aşağılamalar, imalar... İnsansınız. Babasınız... Çocuğunuz okula gider hakaret, siz bir yere gidersiniz alay... Bu insanlar, paraları çuvallayıp evlerine, kasalarına yığma kabiliyetlerine sahipken bir davanın, bir sevdanın... Yunusun deyimiyle: Zehirle pişmiş aşı yemeye gelenlerin romanını yazdılar."

İdris Günaydın, şöyle devam etti: "Yazımı merhum Oğuzhan Asiltürk büyüğümüzün bir sözüyle bitireyim: 'Ben İçişleri Başkanı olduğumda, mason değil diye, iki kazı güdemeyecek merkez valilerini illere atadım. Sırf mason olmadıkları için... Çünkü başka dürüst ve çalışkan adam yoktu vali yapacak!!'

"Siz vazifenizi hakkıyla yaptınız. Şahidim. Araladığınız kapıdan doluyor bahar dünyamıza! Allah rahmet deryasına belesin sizi... Amin..."