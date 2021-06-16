Oğuzhan Asiltürk'ten çarpıcı açıklamalar! Karamollaoğlu’nun nasıl haberi yoktu

Milli Görüş'ün en önde gelen isimlerinden olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün 'kongre çağrısı' olarak yorumlanan çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Asiltürk, yazının parti içi bir çalışma sonucunda hazırlandığını ve münakaşa amacı olmadığını ifade etti. Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yazıdan haberi olmadığı iddialarına da yanıt verdi.

Gündeme bomba gibi düşen çağrıyı bu sözlerle yorumladı

Sabah.com.tr'ye konuşan, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamayı şu sözlerle yorumladı:

Bu yazı bir parti içi çalışmadır. Arkadaşlarla partinin daha iyi ve güçlü olabilmesi için yapılan değerlendirmelerdir. Asla bir münakaşa amacı yoktur. Münakaşa olsun istemem.

"Karamollaoğlu'nun nasıl haberi yok, yazıyı ona gönderdim"

Asiltürk, Twitter'dan yaptığı 53 paylaşım sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bayrak açmak ve parti yönetiminden habersiz hareket etmekle suçlanmıştı. Yazıdan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun haberi olmadığı belirtilmişti. Asiltürk, bu soruya da çok açık bir yanıt verdi, iddiaları yalanladı.

Asiltürk, "Temel Karamollaoğlu'nun nasıl haberi yok. Parti iç çalışması olan bu yazıyı kendisine gönderdim." dedi.

"Partinin daha güçlü olması içindi"

Oğuzhan Asiltürk, paylaşımlarının 'kongre çağrısı' şeklinde yorumlanmasını ise şöyle değerlendirdi:

Partinin daha güçlü olması için, parti içi yapılan çalışmalarla ilgili bir yazıydı. Kongre çağrısı yapmadım. Kongre için parti kendisi karar verir.

Saadet partisi 'Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Daha sonra Külliye'de de ağırlamıştı. Asiltürk-Erdoğan zirvesi sonrası, 'Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak' iddiası siyaset gündeminde yoğun şekilde tartışılmıştı.

Asiltürk, 'Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Sizin böyle bir talebiniz var mı?' sorusuna, "Şu an için seçim dönemi değil. Seçim yaklaştığında bu konular görüşülür. Şimdiden görünen iki taraf olacak. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise Millet İttifakı. Seçim dönemi geldiğinde iki tarafla da konuşulur. 'Saadet Partisi olarak şunları istiyoruz. Şöyle bir Meclis görmek istiyoruz' deriz. İki tarafın teklifleri de değerlendirilir ve bir karar verilir. Bu tek başına bir kişi istiyor diye alınacak bir karar da değildir. Parti içi yönetim mekanizmaları var, Yüksek İstişare Kurulu var. Hep birlikte bir değerlendirme yapılır ve parti için doğru olan karar verilir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabı üzerinden 53 paylaşımda bulundu.

"Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır" diyen Asiltürk, "Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken Partiyi sâdece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız" ifadelerini kullandı.

"Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır" diye devam eden Asiltürk, şunları belirtti:

* Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz.

* Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır.

* İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir.

Her yanlışı düzeltmenin bir yolu vardır"

Asiltürk'ün paylaşımları şöyle devam etti:

* Yapılan son kamuoyu yoklamalarında, desteğimizin çok düşük çıkmasının sebebi konuşmalarda kullandığımız üslûbumuzdur.

* Millî Görüşçülerin en önemli görevi insanları, iyi, güzel, doğru ve faydalıya, tek kelime ile ifâde edersek, hakka dâvettir. Bu görev, başta Saadet Partisi olmak üzere, bütün Millî Görüşçü kuruluşlarımızın en önemli görevidir.

* Toplumun olumsuz hallerine bakarak, sakın bu bozukluklar düzelmez diye ümitsizliğe kapılmayın.

* Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her yanlışı düzeltmenin de bir yolu vardır. Bu yol Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ve O'na tam teslim olarak yürünecek yoldur.

"Bir teşkilat oluşturacağız"

* Saadet Partisi, ona niçin oy vermiyorsunuz diye sorunca, gençler biz o partinin de bizim inançlarımızı, savunduğunu duymadık.

* Basında yer alan haberleri izliyoruz, o parti de diğer partiler gibi sâdece iktidarı tenkit ediyor diye cevap veriyor…

* Millî Görüşçü kardeşlerim, bu durumda olan imanlı gençlere sâhip çıkmak, onların, hakka hizmet edecek hâle gelmeleri sağlamak çok önemlidir.

* Anadolu Gençlik Derneği'nin gayretiyle bu konuda çok ciddî çalışmalar yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Ancak önümüzdeki kongreden sonra bu hizmeti Saadet Partisinin üstlenmesi gerekir.

* Allah'ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyâsi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız.

Saadet Partisi'nden yanıt geldi

Oğuzhan Asiltürk'ün çıkışının ardından, Saadet Partisi yönetiminden açıklama yapıldı. Parti Sözcüsü Birol Aydın, "Saadet Partisi'nin kararlı duruşu ortadadır" başlığıyla yaptığı açıklamada, Temel Karamollaoğlu'nun yanında olduklarını ve çalışmalarını bu şekilde sürdüreceklerini bildirdi.