Oğuzhan Asiltürk ne zaman nerede toprağa verilecek? Oğuzhan Asiltürk cenaze programı belli mi?

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını sosyal meydadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Kurdaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun” ifadeleriyle duyurdu.

Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı sonrası cenaze programı da merak ediliyor oldu. Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze programına ilişkin olarak Saadet Partisi'nden açıklama geldi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, cenaze programının ilerleyen saatlerde belli olacağını ifade etti.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.